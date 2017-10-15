Каталонія: урядовий дедлайн спливає

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Каталонський лідер взяв участь у пам'ятних заходах, які провели менш ніж за добу до настання встановленого іспанською владою дедлайну щодо незалежності регіону.

Карлес Пучдемон та інші представники місцевого уряду поклали квіти до могили Люїса Кумпаньша - каталонського лідера, якого стратили у роки правління Франсіско Франко.

Він сказав, що його уряд "проти агресії та нав'язаної влади".

Раніше уряд у Мадриді дав політику час до 10:00 (за київським часом) понеділка, аби визначитися, чи проголошує він незалежність регіону.

Якщо він підтвердить, що таки проголосив її, то до четверга має скасувати декларацію, інакше Каталонія, яка наразі має істотну автономію, опиниться під прямим правлінням іспанського уряду.

Раніше в середу прем'єр Іспанії Маріано Рахой заявив, що його уряд попросив каталонську владу пояснити, оголосила вона незалежність чи ні.

Лідери регіону в вівторок підписали декларацію про незалежність, але зупинили її реалізацію задля переговорів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Прем'єр Іспанії попросив владу Каталонії пояснити, оголосила вона незалежність чи ні

1 жовтня у Каталонії пройшов суперечливий референдум, організований сепаратистським урядом. Конституційний суд Іспанії оголосив його недійсним.

Влада регіону заявила, що незалежність підтримали майже 90% виборців за явки у 43%. Противники незалежності переважно бойкотували голосування.

Національна поліція намагалася його зупинити. При цьому сталися сутички, сотні людей постраждали.

Пан Пучдемон у вівторок увечері виступив в каталонському парламенті, заявивши, що регіон отримав право на незалежність за підсумками голосування.

Він сказав, що "воля народу" полягає в тому, щоб відокремитися, але також відзначив, що хоче "деескалації".

Тому він оголосив, що "призупиняє дію декларації про незалежність" задля подальших переговорів з Мадридом.

Потім він та інші лідери Каталонії підписали декларацію про незалежність. Чи має вона якийсь правовий статус - неясно.

Пан Рахой у середу звинуватив пана Пучдемона у "навмисній плутанині" і заявив, що хоче відновити "певність".

Прем'єр виступив із цією заявою після термінової зустрічі уряду в середу, скликаної, щоби обговорити подальші кроки.

Що далі?

Катя Адлер, BBC, Мадрид

Прем'єр Іспанії спробував відбити м'яч на полі Каталонії. Він попросив голову регіону роз'яснити, прийняв той декларацію про незалежність чи ні.

Точного терміну для відповіді не передбачено, хоча політичні джерела та засоби масової інформації Іспанії кажуть про п'ять днів.

Тим часом джерела в сенаті, де Народна партія Маріано Рахоя має більшість, вказують, що уряд попросив ввести в силу 155-ту статтю Конституції, яка надає прем'єру повноваження призупинити діяльність уряду автономії - або негайно, або крок за кроком.

Стаття 155 ніколи раніше не застосовувалася, і в парламенті існують розбіжності щодо її інтерпретації, порядку набуття чинності та масштабу повноважень, які вона надає.

За повідомленнями в іспанських ЗМІ, якщо прем'єр вдасться до статті 155 без відповіді від президента Каталонії, партії в каталонському парламенті, які виступають за незалежність, у відповідь приймуть декларацію про незалежність.

Раніше уряд Іспанії, що зіштовхнувся з найсерйознішою політичною кризою в країні після спроби військового перевороту 1981 року, попередив, що негайно відповість на будь-яку односторонню декларацію незалежності і вдасться до заходів "з відновлення закону і демократії".

Згідно зі статтею 155 конституції Іспанії уряд країни може призупинити децентралізацію.

У референдумі 1 жовтня 2017 року, як повідомила каталонська влада, взяли участь 2,2 млн осіб (всього було зареєстровано 5,3 млн виборців). Понад 90% учасників референдуму висловилися за незалежність.

Через тиждень після голосування на референдумі про незалежність, для зриву якого Мадрид зробив усе можливе, напруга почала позначатися і на діловому кліматі найбагатшого регіону Іспанії.

Низка великих компаній думають про те, аби перенести свої офіси з Каталонії до інших районів Іспанії.

Раніше король Іспанії Філіп VI назвав безвідповідальною і небезпечною поведінку влади Каталонії. За словами монарха, безвідповідальна поведінка каталонської влади може поставити під загрозу економічну стабільність країни.