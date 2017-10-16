На Донбасі поранені двоє військових, обстріли тривають

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Внаслідок обстрілів у зоні АТО за минулу добу двоє українських військових отримали поранення, а найбільше стріляли біля Донецька та Маріуполя, повідомили у штабі АТО.

Бойовики переважно стріляли зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів. Українські бійці, як стверджується, відкривали вогонь у відповідь.

Військові вказують, що на лінії зіткнення на Луганщині було спокійно.

Бойовики звинувачують в обстрілах та порушенні перемир'я Збройні сили України.