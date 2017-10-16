До України прийшло "бабине літо"
- 16 жовтня 2017
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З 16 жовтня в Україні потеплішає й майже в усіх регіонах країни настане "бабине літо", повідомила синоптик Наталка Діденко.
Як написала вона на сторінці у Facebook, цього тижня температура повітря найбільше підвищиться у західних регіонах - до 18-24 градусів. На півночі та в центрі - до 20-21 градуса, а на сході - до 16 градусів тепла.
У Києві також очікується період теплої сухої сонячної погоди. 18 та 19 жовтня температура повітря у столиці сягне 20 градусів тепла.
Згідно з даними Гідрометцентру, така погода може протриматись до кінця тижня.