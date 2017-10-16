У Росії суд оштрафував Telegram через відмову співпрацювати з ФСБ

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У Москві суд оштрафував сервіс Telegram на 800 тисяч рублів (близько 400 тисяч гривень). Мессенджер відмовився виконувати запит ФСБ про надання інформації для декодування повідомлень користувачів.

"Визнати Telegram Messenger LLPвинним у скоєнні адміністративного правопорушення та призначити покарання у вигляді адміністративного покарання у розмірі 800 тисяч рублів", - вирішив суд.

Законодавство Росії передбачає штраф за таке покарання до одного мільйона рублів.

У матеріалах, які оголосили у суді, вказано, що 12 липня 2017 року ФСБ відправила запит у лондонський офіс Telegram. У ньому спецслужба повідомила про необхідність надати до 16 липня інформацію щодо шести телефонних номерів, на які відкрили профілі в мессенджері Павла Дурова.

31 серпня ФСБ повідомило керівництву Telegram про намір скласти протокол про адміністративне порушення за невиконання російського закону про зберігання, виконання та передачу інформації.

Суддя визнав Telegram винним у порушенні закону, який зобов'язує мессенджери надавати владі інформацію для декодування повідомлень.

Засідання суду відбулось без представників Telegram, а засновник мессенджера Павло Дуров раніше заявляв, що не буде надавати інформацію для ФСБ.

У червні 2017 року влада Росії погрожувала заблокувати Telegram. Російська ФСБ заявляла, що нападник, який у квітні вчинив вибух у метро Санкт-Петербурга, вбивши 15 людей, використовував мобільний мессенджер Telegram.