Каталонія до четверга має пояснити, чи оголосила незалежність

Копирайт изображения EPA Image caption Віце-прем'єр-міністр Іспанії Сорайя Саенс де Сантамарія шкодує, що Каталонія вирішила не відповідати

Влада Каталонії має до четверга чітко пояснити Мадриду, чи проголосив регіон незалежність після референдуму 1 жовтня.

Про це заявила віце-прем'єр-міністр Іспанії Сорайя Саенс де Сантамарія після того, як влада Каталонії не змогла чітко відповісти на вимогу уряду Іспанії.

Раніше Іспанія вимагала чіткої відповіді до 10 години ранку 16 жовтня, проте її не отримала.

Пані Саенс де Сантамарія у понеділок заявила, що Мадрид "глибоко шкодую", що уряд Каталонії "вирішив не відповідати" на прохання керівника уряду Іспанії прояснити ситуації з проголошенням незалежності.

У понеділок керівник Каталонії Карлес Пучдемон у листі прем'єр-міністру Іспанії запропонував у найближчі два місяці почати діалог про вихід з глухого кута. Але не став уточнювати, чи оголосила Каталонія незалежність від Іспанії за результатами референдуму.

Пучдемон після голосування підписав декларацію про незалежність особисто, хоча за каталонським законом це мав зробити весь парламент загалом. Керівник автономії запропонував відкласти урочисте оголошення, щоб налагодити діалог з Мадридом.

Копирайт изображения Reuters Image caption Карлес Пучдемон не каже, чи проголосила Каталонія незалежність

Тоді уряд Іспанії відкинув можливість перемовин та дав Пучдемону п'ятиденний строк, щоб роз'яснити свою позицію.

Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой попередив голову уряду Каталонії, що у разі проголошення незалежності Мадрид скористається 155-ю статтею конституції, яка передбачає запровадження прямого правління та тимчасове зупинення автономії.

Після виступу Пучдемона у каталонському парламенті Рахой звинуватив його у цілеспрямованому створенні плутанини та пообіцяв відновити визначеність.

За даними каталонської влади, у референдумі взяли участь 43% виборців, 90% з яких підтримали незалежність.

Мадрид, а також ЄС, заявили про нелегітимність голосування.

У Брюсселі дали зрозуміти, що у випадку виходу Каталонії зі складу Іспанії, її перестануть вважати частиною ЄС.