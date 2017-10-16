Пожежі в Португалії й Іспанії: десятки загиблих

Копирайт изображения EPA

В результаті низки пожеж у Португалії загинула щонайменше 31 людина, повідомила служба цивільної оборони країни. Ще троє загинули в Іспанії.

Як повідомила португальська влада, пожежники зараз ведуть боротьбу з 145 окремими пожежами, десятки з яких досі вважаються серйозними.

У сусідній Іспанії в прикордонному регіоні Галісія загинули щонайменше троє людей.

Понад 50 людей були поранені на португальському боці кордону.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що у Португалії зниклими безвісти вважаються кілька людей, в тому числі місячне немовля.

З вогнем ведуть боротьбу тисячі пожежників.

Пожежі спалахнули на північному сході Португалії та у частині Іспанії на вихідних після спекотного й сухого літа.

Ситуація загострилася через ураган Офелія, який наближається до західного узбережжя Європи. Він приніс сильні вітри, які рознесли полум'я.

Втім, у понеділок в постраждалих регіонах прогнозують дощ.

Копирайт изображения EPA Image caption Галісія - один із постраждалих від пожеж районів

Лідер Галісії Альберто Нуньєс Фейхоо звинуватив у пожежах паліїв, назвавши це "терористичними актами".

Міністр внутрішніх справ Хуана Ігнасіо Зойдо заявив, що кількох людей уже ідентифікували і попросив людей надавати будь-яку додаткову інформацію.