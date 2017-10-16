Пожежі в Португалії й Іспанії: десятки загиблих
В результаті низки пожеж у Португалії загинула щонайменше 31 людина, повідомила служба цивільної оборони країни. Ще троє загинули в Іспанії.
Як повідомила португальська влада, пожежники зараз ведуть боротьбу з 145 окремими пожежами, десятки з яких досі вважаються серйозними.
У сусідній Іспанії в прикордонному регіоні Галісія загинули щонайменше троє людей.
Понад 50 людей були поранені на португальському боці кордону.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що у Португалії зниклими безвісти вважаються кілька людей, в тому числі місячне немовля.
З вогнем ведуть боротьбу тисячі пожежників.
Пожежі спалахнули на північному сході Португалії та у частині Іспанії на вихідних після спекотного й сухого літа.
Ситуація загострилася через ураган Офелія, який наближається до західного узбережжя Європи. Він приніс сильні вітри, які рознесли полум'я.
Втім, у понеділок в постраждалих регіонах прогнозують дощ.
Лідер Галісії Альберто Нуньєс Фейхоо звинуватив у пожежах паліїв, назвавши це "терористичними актами".
Міністр внутрішніх справ Хуана Ігнасіо Зойдо заявив, що кількох людей уже ідентифікували і попросив людей надавати будь-яку додаткову інформацію.