Іракські урядові війська зайшли у Кіркук

Копирайт изображения AFP

Іракські урядові сили увійшли у центр Кіркука, повідомляють місцеві жителі. Це сталося після того, як армія відбила у курдських загонів ключові позиції довкола цього міста.

Як розповіли ВВС очевидці, вони бачили, як урядові сили заходили в будівлі місцевої влади.

Раніше в понеділок повідомляли про бойові зіткнення на півдні від Кіркука, тисячі жителів були змушені покинути місто.

Три тижні тому відбувся суперечливий референдум про незалежність Курдистану.

Кіркук формально не є частиною автономного регіону Іракський Курдистан. Але курдам, що мешкають у місті, дозволили взяти участь у референдумі.

Іракський прем'єр-міністр заявив про неконституційність голосування, в ході якого жителі районів, контрольованих курдами, підтримали відділення.

Американська влада, тим часом, заявила, що веде переговори "з усіма сторонами в Іраку, щоб послабити напругу".