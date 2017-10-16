НАБУ затримало власника фірми, що постачала паливо для Міноборони

Копирайт изображения УНІАН Image caption Інвестор компанії "Трейд Коммодити" Володимир Трофименко під час прес-конференції у понеділок

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило, що його детективи під процесуальним керівництвом САП затримали власника компанії, яка постачала паливо для Міністерства оборони.

За інформацією агенції "Українські Новини", ідеться про одного з інвесторів компанії "Трейд Коммодіті" Володимира Трофименка. Про це агентству повідомили у прес-службі компанії.

Його підозрюють у розтраті державних коштів в особливо великих розмірах під час закупівель.

За версією слідства, він, "за попередньою змовою зі службовцями Міноборони", завдав державі збитків на понад 149 млн гривень, повідмило НАБУ.

У понеділок пан Трофименко, а також ще один інвестор цієї компанії Андрій Адамовський провели прес-конференцію, на якій звинуватили НАБУ у необґрунтованості кримінальної справи проти "Трейд Коммодіті".

Компанія "Трейд Коммодіті" виграла конкурс на постачання палива у 2016 році, проте згодом вартість палива зросла на 149 мільйонів гривень і посадовці міноборони погодились заплатити більше.

Минулого тижня НАБУ затримало заступника міністра оборони Ігоря Павловського і директора департаменту держзакупівель Володимира Гулевича за підозрою у розтраті під час закупівель палива.

Суд вже обрав для чиновників запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Заступник міністра оборони Ігор Павловський заперечує провину

Підозрювані заперечили свою вину та запевняють, що підвищення ціни відповідає законодавству і було пов'язане зі зростанням вартості палива на ринку.

Таку ж позицію озвучив і екс-заступник генпрокурора Віталій Касько, юридична компанія якого захищатиме "Трейд Коммодіті".

"Ми уважно вивчили всі документи щодо господарських відносин між цією компанією та міноборони. Дійшли висновку про відсутність порушень законодавства при здійсненні господарських операцій", - заявив пан Касько на прес-конференції разом з керівниками "Трейд Коммодіті".

Версія слідства

За версією слідства, на початку 2016 року Комітет із конкурсних торгів міноборони організував відкриті торги на закупівлю рідкого палива.

У підсумку за 14 лотами затвердили пропозиції одного з учасників торгів і уклали з ним договори про постачання палива для техніки спеціального призначення на загальну суму, яка перевищувала 1 мільярд гривень.

Відповідно до даних досудового розслідування, пізніше замовник та постачальник уклали низку додаткових угод, згідно з якими ціну за одиницю товару безпідставно збільшили в середньому на 16%.

Таким чином постачальникові із бюджету незаконно перерахували понад 149 мільйонів гривень.

"Службові особи міністерства оборони України за попередньою змовою з представниками комерційного підприємства вчинили злочин", - вважають у НАБУ.

Досудове розслідування у цій справі детективи почали у вересні 2016-го року.