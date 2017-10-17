Саакашвілі під Радою закликав вимагати відставки Порошенка

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Лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі закликав учасників акції біля Верховної Ради у разі невиконання їхніх вимог вимагати відставки президента Петра Порошенка. Про це Саакашвілі заявив зі сцени під час мітингу на площі Конституції біля парламенту.

"Якщо сьогодні Порошенко востаннє не почує нас і спробує виграти час, як він робить усі ці три роки, тоді, мені здається, нам всім треба переміститися зовсім в інше місце з цієї площі. Я закликаю киян після робочого дня, тому що ми нікуди не розходимося, прийти сюди, приєднатися до нас і вимагати лише одного - щоби Порошенко подумав піти з посади", - заявив Саакашвілі.

У вівторок, 17 жовтня, низка опозиційних партій під стінами Верховної Ради проводять акцію з вимогою до парламенту та президента провести "велику політичну реформу", як називають її самі організатори.

Активісти вимагають запровадити пропорційну виборчу систему з відкритими регіональними списками, створити Антикорупційний суд та обмежити депутатську недоторканність.