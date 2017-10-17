Під стінами Ради активісти вимагають політреформ

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Під стінами Верховної Ради низка опозиційних партій проводять акцію з вимогою до парламенту та президента провести "велику політичну реформу", як називають її самі організатори.

Активісти вимагають запровадити пропорційну виборчу систему з відкритими регіональними списками, створити Антикорупційний суд та обмежити депутатську недоторканність.

Серед учасників - Автомайдан, Центр Протидії Корупції, ГР "Чесно", ВО "Свобода", Партія "Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі", партія "Самопоміч".

Тим часом президент Порошенко вніс до парламенту як невідкладний проект закону про зміни до Конституції, у якому передбачені обмеження недоторканності депутатів парламенту. Він зареєстрований на порталі Ради саме 17 жовтня.

За різними даними, в акції опозиції бере участь від трьох до п'яти тисяч людей.

Як передають кореспонденти ВВС Україна, увесь урядовий квартал у центрі Києва перекритий і оточений великою кількістю правоохоронців. За даними керівника поліції Києва Андрія Крищенка, у центрі Києва чергує 3,5 тисячі поліцейських та нацгвардійців.

Площа Конституції перед Верховною Радою по периметру повністю перекрита.

Всередину людей пускають через металошукачі.

"Це "життя по-новому"!? Це "життя за парканом"!" - написали активісти "Руху нових сил" на своїй сторінці у Facebook.

У поліції та адміністрації президента кажуть, що посилені заходи безпеки пояснюються також і тим, що у вівторок з державним візитом в Україні перебуває президент Мальти Марі-Луїз Колейро Прека.

Приблизно об 11 годині мітингувальники та люди, які перебували у центральній частині Києва, почули гучні звуки, схожі на вистріли.

У Нацполіції ВВС Україна пояснили, що це були святкові залпи на честь прибуття президента Мальти.

Активісти встановили імпровізовані ворота на входах до парламенту.