Під стінами Ради активісти вимагають політреформ
Під стінами Верховної Ради низка опозиційних партій проводять акцію з вимогою до парламенту та президента провести "велику політичну реформу", як називають її самі організатори.
Активісти вимагають запровадити пропорційну виборчу систему з відкритими регіональними списками, створити Антикорупційний суд та обмежити депутатську недоторканність.
Серед учасників - Автомайдан, Центр Протидії Корупції, ГР "Чесно", ВО "Свобода", Партія "Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі", партія "Самопоміч".
Тим часом президент Порошенко вніс до парламенту як невідкладний проект закону про зміни до Конституції, у якому передбачені обмеження недоторканності депутатів парламенту. Він зареєстрований на порталі Ради саме 17 жовтня.
За різними даними, в акції опозиції бере участь від трьох до п'яти тисяч людей.
Як передають кореспонденти ВВС Україна, увесь урядовий квартал у центрі Києва перекритий і оточений великою кількістю правоохоронців. За даними керівника поліції Києва Андрія Крищенка, у центрі Києва чергує 3,5 тисячі поліцейських та нацгвардійців.
Площа Конституції перед Верховною Радою по периметру повністю перекрита.
Всередину людей пускають через металошукачі.
"Це "життя по-новому"!? Це "життя за парканом"!" - написали активісти "Руху нових сил" на своїй сторінці у Facebook.
У поліції та адміністрації президента кажуть, що посилені заходи безпеки пояснюються також і тим, що у вівторок з державним візитом в Україні перебуває президент Мальти Марі-Луїз Колейро Прека.
Приблизно об 11 годині мітингувальники та люди, які перебували у центральній частині Києва, почули гучні звуки, схожі на вистріли.
У Нацполіції ВВС Україна пояснили, що це були святкові залпи на честь прибуття президента Мальти.
Активісти встановили імпровізовані ворота на входах до парламенту.