Президент хоче скасувати недоторканність депутатів із 2020 року

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Президент України пропонує парламенту змінити Конституцію і скасувати депутатську недоторканність.

Петро Порошенко вважає, що такі зміни слід запровадити із 2020 року, вже для наступного складу парламенту.

Представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко нагадала, що Петро Порошенко не вперше ініціює обмеження депутатської недоторканності.

У січні 2015 року він вносив на розгляд Ради проект закону "Про внесення змін до Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України та суддів)", проте парламент його не розглянув.

Президент пропонує вилучити зі статті 80 Конституції такі положення:

"Народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність";

"Народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані".

У той же час, як вважає президент, імунітет має бути збережений на парламентську діяльність депутата.

"Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп", - ідеться у новій редакції проекту статті Конституції.

Депутат парламенту попередніх скликань, один із авторів української Конституції Володимир Стретович вважає, що пропозиція президента передбачити початок дії конституційних змін із 2020 року може забезпечити його ухвалення у сесійній залі необхідними 300 голосами.

"Тобто, депутати голосуватимуть вже не за свою недоторканність, а для наступників", - сказав він у коментарі ВВС Україна.

"Перші спроби скасувати імунітет були ще у 1994 році і кожен склад Верховної Ради намагався ці зміни запровадити. Поправки вносили до сесійної зали, розглядали, але нічого з того не виходило. Депутати не наважувалися обмежувати свою власну недоторканність. Окрім того, багато депутатів вважали за необхідне скасовувати одночасно недоторканність президента та суддів", - сказав юрист.

Недоторканність суддів в Україні була суттєво обмежена після запровадження судової реформи.

Однак не виключено, що у сесійній залі знову можуть лунати заклики до скасування недоторканності президента країни.

Президент - опозиції: ваші вимоги це мої пропозиції

Представник президента у парламенті Ірина Луценко заявила журналістам, що вимоги учасників акції про створення Антикорупційного суду та нового виборчого закону - це те, що Петро Порошенко настійливо і послідовно пропонує запровадити.

"Президент виявляє наполегливість і послідовність. (...) У бюджеті на 2018 рік за його наполяганням передбачено кошти на створення Антикорупційного суду. Президент закликає парламент створити робочу групу і підготувати узгоджений законопроект, подати йому на розгляд, після чого - оскільки це прерогатива глави держави - він внесе цей документ на розгляд Верховної Ради", - сказала Ірина Луценко.

Представниця президента також наголосила, що Петро Порошенко неодноразово закликав депутатів провести консультації про те, за яким законом мають пройти чергові вибори до Верховної Ради.

"Нагадую, що проведення виборів за відкритими партійними списками є одним із пунктів коаліційної угоди. Є кілька законопроектів у парламенті. Тому просимо депутатів провести консультації і вирішити у залі, які законопроекти будуть розглядатися", - сказала Ірина Луценко.

Вона також пояснила позицію президента стосовно скандалу навколо чільних представників міністерства оборони України, яких НАБУ підозрює у корупції під час закупівель пального для української армії.

За словами Ірини Луценко, Петро Порошенко наполягає на "об'єктивному, неупередженому розслідуванні усіх закупівель для Збройних Сил, а не лише пального".

"Утримання, забезпечення, оснащення і реорганізація Збройних Сил перебувають у сфері особливої уваги президента. Тому він не дасть нікому дискредитувати і розкрадати армію", - заявила вона.