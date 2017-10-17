Розслідувачка панамських файлів загинула у вибуху

Копирайт изображения Reuters Image caption Експерти поліції та судмедексперти працюють на місці вибуху

Відома журналістка з Мальти, яка розслідувала панамські файли і звинуватила уряд острова у корупції, загинула внаслідок вибуху в машині, заявили в місцевій поліції.

Повідомляється, що 53-річну Дафну Каруану Галіцію вбили. Її машина вибухнула невдовзі після того, як жінка від'їхала від свого дому.

Як інформують місцеві медіа, один з її синів почув вибух і вибіг на вулицю.

Повідомляється, що від орендованої машини, яку водила пані Галіція, залишились самі уламки.

Прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат, якого на початку цього року Каруана Галізія звинувачувала у правопорушеннях, засудив убивство.

"Без застережень я засуджую цю варварську атаку на людину і свободу вираження в нашій країні", - сказав він у телевізійному зверненні.

"Всі знають, що пані Каруана Галіція жорстко критикувала мене і як політика, і як людину, як і інших політиків", - додав він.

І наголосив, що цьому "немає виправдання… в будь-якому разі".

Копирайт изображения Linkedin Image caption Повідомляють, що Дафну Каруану Галіцію вбили у понеділок одразу після того, як вона залишила свій будинок.

"Я не заспокоюся доки розслідуванняне відбудеться", - заявив пан Джозеф.

Тисячі людей вийшли віддати шану журналістці ввечері у понеділок у курортному містечку Сліма.

Два тижні тому журналістка заявила в поліцію про погрози щодо неї, але не надала жодної іншої інформації.

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо вбивства.

Каруану Галицію вбили через чотири місяці після того, як лейбористська партія Джозефа Муската перемогла на виборах, які він назвав ранніми через звинувачення журналістки в причетності його та його дружини до скандалу з панамськими файлами.

Подружжя заперечувало, що користувалося таємними офшорними банківськими рахунками, щоб приховувати платежі від сім'ї при владі Азербайджану.

У своєму блозі пані Галіція також писала про опозиційних політиків і в останньому пості назвала політичну ситуацію в країні "відчайдушною".

Прес-секретарка канцелярії прем'єр-міністра розповіла BBC про те, що висновки про політичні мотиви вбивства можуть бути передчасними.

Мальта звернулася по міжнародну допомогу у розслідуванні зокрема до ФБР у США.

Водночас сім'я пані Галиції висловила вимогу заміни відповідальний за розслідування вбивства магістрат, повідомляє газета Malta Independent.

У газеті наголошують, що у своїх матеріалах журналістка неодноразово критикувала чинний магістрат.