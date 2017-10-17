Ісламська держава втратила контроль над Раккою

Копирайт изображения AFP Image caption Незабаром очікується офіційна заява про звільнення міста Ракка

Альянс сирійських курдських та арабських бойовиків, який підтримує США, заявляє, що встановив повний контроль над так званою одноразовою "столицею" "Ісламської держави" містом Ракка. Представник Сирійських демократичних сил (СДС) Талал Селло заявив, що бої завершилися після чотиримісячного штурму.

Наразі в місті тривають операції, які допомагають виявити пасивні центри джихадистів і видалити міни, додав він.

Очікується, що найближчим часом оголосять офіційну декларацію "визволення" міста та закінчення трьох років правління "ІД".

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Раніше у вівторок СДС очистив останні дві ключові позиції "ІД" у місті - муніципальний стадіон та національну лікарню.

Інформаційне агентство Reuters повідомило, що бійці підняли прапор Загонів народної охорони всередині стадіону та влаштували вуличні святкування.

Повідомляється, що 22 іноземних бойовики були вбиті в останньому бою за лікарню.

Близько 300 бойовиків затримали у неділю після того, як сирійські джихадисти та їхні родини були евакуйовані відповідно до укладеної угоди.

"У Рацці все закінчилося, наші сили взяли повний контроль над містом", - заявив пан Селло інформагенції AFP у другій половині дня у вівторок.