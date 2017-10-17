Протести під Радою: поліція застосувала газ

Image caption Серед учасників сутичок багато людей з символікою батальйону "Донбас"

Внаслідок сутичок, що почалися біля Верховної Ради між поліцейськими та мітингувальниками, правоохоронці застосували сльозогінний газ. Про це повідомляє журналіст ВВС Україна з місця подій.

Image caption Депутат Сергій Лещенко веде лайв-трансляцію з заблокованого нацгвардійцями двору, де знаходиться офіс Руху нових сил

Рух нових сил заявляє про те, що правоохоронці заблокували його активістів у дворі по Музейному провулку в Києві.

З лайв-трансляцій, які ведуть прес-служба Руху та депутат Сергій Лещенко у Facebook, можна зрозуміти, що активісти хотіли вийти з офісу політсили з наметами, однак поліцейські та нацгвардійці не дозволяють цього зробити.

Також у дворі присутня депутат Надія Савченко.

У поліції свої дії називають превентивними для попередження правопорушень.

Кореспондент ВВС Україна повідомляє, що частину наметів все ж винесли.

Пізніше між активістами та правоохоронцями виникла сутичка, коли вони хотіли пронести намети до місця акції. Внаслідок неї зламали паркан.

Також одному чоловікові розбили голову.

Сутички тривають. Активісти встановити намети.

Image caption Активісти відібпрали частину щитів у правоохоронців

Поліція застосувала сльозогінний газ.

Речник МВС Артем Шевченко у коментарі "112 Україна" розповів про щонайменше одного поліцейського, який був травмований.

Він також пояснив, що конфлікт стався через те, що частина мітингарів хотіли пройти до місця акції без догляду правоохоронців.

Кореспондент ВВС Україна повідомляє, що активісти забрали частину щитів у правоохоронців. Серед активістів багато людей з символікою батальйону "Донбас".

У вівторок біля Верховної Ради України проходить акція Руху нових сил Міхеїла Саакашвілі.

До неї залучені кілька партій, зокрема "Самопоміч", "Свобода", "Батьківщина" та ряд громадських об'єднань.

Учасники акції вимагають скасувати депутатську недоторканість, запровадити вибори за відкритими списками та ввести антикорупційний суд.

Депутат Мустафа Найєм з посиланням на спікера Андрія Парубія повідомив, що коаліція погодилася у четвер розглянути дві з трьох вимог: про вибори та скасування недоторканості.

Історія оновлюється.