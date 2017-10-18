Провали і досягнення: що радять у "Битві за Україну"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Автори дослідження відзначають позитивний поступ України за останні чотири роки, однак попереджають - зміни ще не стали незворотними.

Британський Королівський інститут міжнародних відносин Chatham House підготував детальне дослідження щодо змін в Україні з 2014 року та рекомендацій для подальших дій.

Сам документ отримав назву "Битва за Україну" й нараховує більше від ста сторінок англійською та українською мовами.

Досягнення

"Попри тяжкі людські втрати, а також захоплення території, Україна вистояла перед російською військовою агресією", - зазначають автори дослідження.

"Вона підписала доленосну Угоду про асоціацію з ЄС, відкриваючи для себе нові економічні можливості й наголошуючи таким чином, що в майбутньому бачить себе принципово європейською державою, а не сателітом Росії чи підлеглою їй територією", - додають британці.

Кремль послідовно заперечує участь своїх військових у конфлікті на Донбасі й вважає легітимних включення Криму до складу РФ.

Копирайт изображения chathamhouse.org Image caption Документ отримав назву "Битва за Україну"

У Chatham House також зазначають, що Україна досягла макроекономічної стабілізації, "у 2016 році економіка почала реально зростати, рівень інфляції знизився, гривня зміцнилася, валютні резерви збільшилися втричі порівняно з 2015 роком".

Також там привітали підвищення цін на енергоресурси, реформи у банківському секторі (наприклад, британці позитивно оцінили закриття майже половини банків, що дозволило уникнути "потенційних державних фінансових зобов'язань"), запуск системи публічних закупівель ProZorro та введення електронного декларування статків посадовців.

Водночас, експерти відзначають, що українці не зовсім розуміють успіхів реформ, через що у суспільній свідомості все ще поширена думка, ніби з 2014 року "нічого не змінилося".

"Чималого успіху було досягнуто в зменшенні можливостей для корупційних оборудок, проте широкій громадськості в Україні про це здебільшого нічого не відомо", - йдеться у документі.

Рекомендації

Копирайт изображения УНІАН Image caption Британці констатують - незавершені реформи призводять до розчарування серед громадян

"На черзі після очевидного покращення макроекономічної та фінансової ситуації в Україні стоїть покращення середовища для ведення бізнесу, розкриття потенціалу ринку землі та підтримка інвестицій, що сприятиме так необхідному економічному зростанню", - вважають автори дослідження.

Вони припускають, що український уряд може частково зняти мораторій на продаж землі вже до кінця 2017 року.

Документ також рекомендує покращити управління стратегічними державними підприємствами та продати чи закрити неефективні держкомпанії.

Британці вважають, що євроінтеграційні реформи часто проводяться лише формально і "в Україні немає ані єдиного центру, що займався би ухваленням рішень щодо євроінтеграції, ані дієвої координації".

Через це автори радять Євросоюзу посилити реформаційний тиск на Київ: "В Україні ЄС має безпрецедентні повноваження для форсування реформ. Проте Євросоюз доволі боязко натискає на важелі впливу, що може призвести до втрати довіри реформаторів".

Є загальні рекомендації і щодо безпеки.

"Україна мусить усвідомити, що внутрішнє перетворення є необхідною умовою як національної безпеки, так і євроатлантичної інтеграції… Якщо правоохоронні органи, служби безпеки і оборони не виконуватимуть своїх обов'язків, країна залишатиметься небезпечно вразливою для інформаційної війни, вторгнення, підривної діяльності та дестабілізації", - йдеться у документі.

Зрештою, констатують автори "Битви за Україну", позитивні зміни хоча й помітні, однак ще не стали незворотними, й "насправді ситуація доволі загрозлива".

"Незавершені реформи можуть підірвати довіру до "нових сил" і призвести до розчарування серед мільйонів українців. Це стане "зеленим світлом" для реваншистів і популістів, які прагнуть зірвати процеси перетворення в Україні", - попереджають британці.

У той же час, вони закликають західні країни продовжувати підтримувати Київ: "У політиків менше можливостей вкладати час і зусилля в Україну, але Захід не може дозволити собі ще однієї поразки".