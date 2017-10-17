Іракські війська взяли під контроль два родовища в районі Кіркука

Копирайт изображения Getty Images Image caption Напередодні іракські сили оголосили про контроль міста Кіркук, повідомдяють місцеві ЗМІ

Іракські урядові війська взяли під контроль два найбільших нафтових родовища в провінції Кіркук після того, як їх покинули сили іракських курдів.

США закликали курдів і уряд Іраку - своїх союзників у регіоні - утриматися від ескалації конфлікту. Курдське командування назвало подію "оголошенням війни".

Іракські війська почали операцію із повернення контролю над Кіркуком у понеділок. Три тижні тому відбувся суперечливий референдум про незалежність Курдистану.

Кіркук формально не є частиною автономного регіону Іракський Курдистан. Але курдам, що мешкають у місті, дозволили взяти участь у референдумі.

Іракський прем'єр-міністр заявив про неконституційність голосування, у ході якого жителі районів, контрольованих курдами, підтримали відділення.

Американська влада, тим часом, заявила, що веде переговори "з усіма сторонами в Іраку, щоби послабити напругу".

Повідомляється, що іракські сили готують наступ у напрямку міста Ханакін, де розташоване нафтове родовище, повідомляють джерела агентства Reuters.

Курдські військові угрупування Пешмерга, як повідомляється, покинули район кордону з Іраком, де були раніше.

Іракські курди заявили про атаки урядових військ на їхні позиції в провінції Кіркук у понеділок. Рада безпеки Курдистану поширила заяву, у якій повідомляється, що під час "неспровокованої атаки" курдські сили підбили щонайменше п'ять військових позашляховиків, які США постачають іракським військовим.

Також курди в понеділок заявили, що іракська армія використовувала під час наступу танки "Абрамс". Телекомпанія CNN із посиланням на командування курдських сил повідомляє про 16 загиблих представників угрупування Пешмерга.

Представник Держдепу США Хезер Ноєрт у вівторок закликала всі сторони "уникати подальших зіткнень".

В офісі прем'єр-міністра Іраку Хайдера аль-Абаді заявили, що перед військовими було завдання "забезпечити безпеку в місті через співпрацю із населенням і угрупуванням Пешмерга".

Копирайт изображения AFP Image caption Президент Іраку Фауд Масум у неділю зустрічався з керівником Іракського Курдистану Масудом Барзані

У 2014 році загони Пешмерга вибили з Кіркука бойовиків "Ісламської держави". Наразі провінцію контролюють курди.

Багдад пропонує курдському керівництву керувати спірними районами спільно з іракським урядом і вимагає анулювати результати референдуму про незалежність Іракського Курдистану.

Наприкінці вересня, попри протести Багдада і критику міжнародної спільноти, курди провели референдум про незалежність Іракського Курдистану. За незалежність висловилися понад 90% учасників плебісциту. Голосування проходило в тому числі в провінції Кіркук.

Референдум викликав жорстку критику іракського уряду й сусідніх з Іраком країн. Багдад до останнього моменту вимагав його скасування.

США, Британія й міжнародна антитерористична коаліція просили відкласти референдум на два роки.

Росія також виступила на підтримку "суверенітету, єдності й територіальної цілісності дружнього Іраку, інших держав Близького Сходу".