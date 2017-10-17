Під Радою знову почалися сутички - ЗМІ

Image caption Поліція продовжує працювати біля Ради

Під будівлею Верховної Ради знову почались сутички між протестувальниками та поліцією, повідомляють ЗМІ.

За інформацією "112 Україна", заворушення почалися, коли мітингарі повалили паркан і почали зривати каски зі спецпризначенців. Після короткочасної штовханини активісти відступили.

На місці перебуває депутат Юрій Дерев'янко, Єгор Соболєв та Семен Семенченко від "Самопомочі". Також приїхав екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі.

Вулиця Грушевського наразі перекрита, зазначають ЗМІ.

Генпрокурор Юрій Луценко на Facebook заявив, що "ніякого зносу наметів не буде".

Втім він зазначив, що у спецслужб "була інформація і є встановлені факти зберігання і закупівлі зброї членами незаконних формувань" серед тих, хто мітингує.

Але, щоб убезпечити мітингувальників, вхід до мітингу "буде здійснюватися через рамки металошукачів", підкреслив пан Луценко.

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження через поранення поліцейського під час сутичок на вулиці Грушевського біля Верховної Ради. Про це повідомили у Нацполіції.

"Під час масових заходів постраждало кілька осіб, один із них - працівник поліції. Слідчі попередньо кваліфікували цю подію за статтею Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність за погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу", - зазначили правоохоронці.

Максимальне покарання за цією статтею передбачає ув'язнення до 14 років.

Також у вівторок постраждав депутат від Блоку Петра Порошенка Олег Барна, якого побили учасники акції біля будівлі Верховної Ради. Про це повідомив журналіст BBC Україна з місця подій.

Image caption На допомогу до депутата Барни прийшов Міхеїл Саакашвілі

Це сталося тоді, як пан Барна вийшов із Верховної Ради і попрямував у бік готелю "Київ". Тоді його оточили кілька людей і побили.

До політика кинувся пан Саакашвілі, аби відтягти політика і вивести його через "коридор".

Журналіст також повідомляє, що станом на 19:00, біля Ради близько трьохсот активістів, вони розходяться. Продовжують працювати поліцейські.

Внаслідок сутичок під Радою у вівторок постраждали четверо людей - один поліцейський і троє цивільних. Про це ВВС Україна повідомив спікер Нацполіції Ярослав Тракало.

Біля Верховної Ради активісти встановили близько 30 наметів, 9 із них - на проїжджій частині вулиці Грушевського. Решта - в Маріїнському парку.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Протестувальники встановили в урядовому кварталі Києва кілька десятків наметів.

Утім, на ніч намети залишаються майже порожні, повідомляє кореспондент ВВС Україна з місця подій. Керує наметами депутат від фракції "Самопоміч" Семен Семенченко.

У вівторок біля Верховної Ради України відбулася акція Руху нових сил Міхеїла Саакашвілі.

До неї залучені кілька партій, зокрема "Самопоміч", "Свобода", "Батьківщина" та ряд громадських об'єднань.

Учасники акції вимагають скасувати депутатську недоторканість, запровадити вибори за відкритими списками та ввести антикорупційний суд.

Депутат Мустафа Найєм з посиланням на спікера Андрія Парубія повідомив, що коаліція погодилася у четвер розглянути дві з трьох вимог: про вибори та скасування недоторканості.