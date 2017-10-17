Біля Ради побили депутата Барну

Image caption На допомогу до депутата Барни прийшов Міхеїл Саакашвілі

Депутата від Блоку Петра Порошенка Олега Барну побили учасники акції біля будівлі Верховної Ради. Про це повідомив журналіст BBC Україна з місця подій.

Це сталося тоді, як пан Барна вийшов із Верховної Ради і попрямував у бік готелю "Київ". Тоді його оточили кілька людей і побили.

До політика кинувся пан Саакашвілі, аби відтягти політика і вивести його через "коридор".

Журналіст також повідомляє, що станом на 19:00, біля Ради близько трьохсот активістів, вони починають розходяться. Продовжують працювати поліцейські.

Image caption Поліція продовжує працювати біля Ради

Щодо стану депутата інформації поки не було, зазначає кореспондент.

Внаслідок сутичок під Радою постраждали четверо людей - один поліцейський і троє цивільних. Про це ВВС Україна повідомив спікер Нацполіції Ярослав Тракало.

Біля Верховної Ради активісти встановили близько 30 наметів, 9 із них - на проїжджій частині вулиці Грушевського. Решта - в Маріїнському парку.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Протестувальники встановили в урядовому кварталі Києва кілька десятків наметів.

Утім, на ніч намети залишаються майже порожні, повідомляє кореспондент ВВС Україна з місця подій. Керує наметами депутат від фракції "Самопоміч" Семен Семенченко.

Image caption Семен Семенченко біля наметів під Верховною Радою

У вівторок біля Верховної Ради України відбулася акція Руху нових сил Міхеїла Саакашвілі.

До неї залучені кілька партій, зокрема "Самопоміч", "Свобода", "Батьківщина" та ряд громадських об'єднань.

Учасники акції вимагають скасувати депутатську недоторканість, запровадити вибори за відкритими списками та ввести антикорупційний суд.

Депутат Мустафа Найєм з посиланням на спікера Андрія Парубія повідомив, що коаліція погодилася у четвер розглянути дві з трьох вимог: про вибори та скасування недоторканості.