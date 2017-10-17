Син убитої на Мальті журналістки звинувачує владу

Копирайт изображения Linkedin Image caption Дафна Каруана Галіція загинула у вибуху в понеділок

Син журналістки-розслідувачки, вбитої у вибуху замінованого автомобіля на Мальті, звинуватив у її смерті "мафійну державу".

Автомобіль 53-річної Дафни Каруани Галіції вибухнув невдовзі після того, як вона виїхала в понеділок з дому.

Вона була відома своїми гострими антикорупційними блогами, у яких критикувала чільних політиків Мальти.

"Мою матір убили, тому що вона стала між верховенством права і тими, хто прагнув його порушувати", - сказав її син Метью.

У розлогому дописі у Facebook невдовзі після того, як він безуспішно намагався врятувати її з охопленого вогнем автомобіля, він звинуватив мальтійську поліцію в некомпетентності, а уряд Мальти - в безкарності.

"Коли інституції держави недієздатні, останнім, хто ще бореться, часто є саме журналіст", - написав Метью Каруана Галіція, також журналіст за фахом.

Він гостро розкритикував імідж Мальти як західної ліберальної держави.

"Так, ми дожилися до ось чого: ми стали мафійною державою, де тепер можна змінити собі стать на посвідченні особи (і дякувати Богу), але де вас висадять у повітря за те, що користуєтеся своїми основоположними свободами", - сказав він.

Копирайт изображения Reuters Image caption Одна з найвідоміших на Мальті журналісток

Речник уряду Мальти Курт Фарруджа відкинув звинувачення у безкарності і пообіцяв ретельне розслідування обставин загибелі пані Каруани Галіції.

Панамське досьє

Дафна Каруана Галіція була жорстким критиком уряду і фактично спричинила дострокові вибори цього року, коли опублікувала документи, що пов'язали прем'єр-міністра Джозефа Муската зі скандалом довкола "Панамського досьє".

Пан Мускат і його дружина спростували твердження, що вони використовували секретні офшорні банківські рахунки, на які було перераховано платежі від правлячої сім'ї Азербайджану. Попри скандал, він був переобраний і знову очолив уряд.

Популярний блог Каруани Галіції також був майданчиком для критики опозиційних політиків Мальти. У своєму останньому блозі журналістка назвала ситуацію в політичному житті країни "відчайдушною".

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Після загибелі журналістки пан Мускат засудив її вбивство, назвавши його нападом на свободу висловлювань на Мальті.

Інша реакція:

Засновник Wikileaks Джуліан Ассанж запропонував €20 000 ($23 500) винагороди за інформацію, що допоможе покарати винних.

Європейська комісія засудила вбивство і назвала Каруану Галіцію засновницею журналістики розслідувань на Мальті.

Видання Malta Independent пише, що суддя в справі вбивства журналістки попросила знайти їй заміну, бо вона була об'єктом її розслідувань у минулому.

Газета Times of Malta повідомляє, що поліцейський, який у дописі на своїй сторінці у Facebook радів з убивства журналістки, відсторонений від роботи і проти нього порушено розслідування.

Пропустити Twitter допис , автор: @JulianAssange Outraged to hear that Maltese investigative journalist+blogger Daphne Caruana Galizia has been murdered this afternoon not far from her home with a car bomb. I issue a €20k reward for information leading to the conviction of her killers. Her blog: https://t.co/XQCEXBKYn3 pic.twitter.com/ITHlBRzr0J — Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) 16 жовтня 2017 р.

У своїй заяві Метью Каруана Галіція пише, що ніколи не забуде, як він "бігав посеред пекла у полі, намагаючись знайти спосіб відкрити дверцята".

"Це не звичайне вбивство і це не трагедія. Трагедія - коли когось переїде автобус. Коли довкола тебе кров і вогонь, це - війна", - написав син убитої журналістки.

Він є журналістом-аналітиком даних у Міжнародному консорціумі журналістів-розслідувачів.

Ця установа, нагороджена цього року Пулітцерівською премією за роботу з Панамським досьє, висловила шок у зв'язкі зі смертю Каруани Галіції і глибоку стурбованість свободою преси на Мальті.

Мальта звернулася по міжнародну допомогу в розслідуванні цього вбивства - зокрема, до ФБР США.