Син убитої на Мальті журналістки звинувачує владу
Син журналістки-розслідувачки, вбитої у вибуху замінованого автомобіля на Мальті, звинуватив у її смерті "мафійну державу".
Автомобіль 53-річної Дафни Каруани Галіції вибухнув невдовзі після того, як вона виїхала в понеділок з дому.
Вона була відома своїми гострими антикорупційними блогами, у яких критикувала чільних політиків Мальти.
"Мою матір убили, тому що вона стала між верховенством права і тими, хто прагнув його порушувати", - сказав її син Метью.
У розлогому дописі у Facebook невдовзі після того, як він безуспішно намагався врятувати її з охопленого вогнем автомобіля, він звинуватив мальтійську поліцію в некомпетентності, а уряд Мальти - в безкарності.
"Коли інституції держави недієздатні, останнім, хто ще бореться, часто є саме журналіст", - написав Метью Каруана Галіція, також журналіст за фахом.
Він гостро розкритикував імідж Мальти як західної ліберальної держави.
"Так, ми дожилися до ось чого: ми стали мафійною державою, де тепер можна змінити собі стать на посвідченні особи (і дякувати Богу), але де вас висадять у повітря за те, що користуєтеся своїми основоположними свободами", - сказав він.
Речник уряду Мальти Курт Фарруджа відкинув звинувачення у безкарності і пообіцяв ретельне розслідування обставин загибелі пані Каруани Галіції.
Панамське досьє
Дафна Каруана Галіція була жорстким критиком уряду і фактично спричинила дострокові вибори цього року, коли опублікувала документи, що пов'язали прем'єр-міністра Джозефа Муската зі скандалом довкола "Панамського досьє".
Пан Мускат і його дружина спростували твердження, що вони використовували секретні офшорні банківські рахунки, на які було перераховано платежі від правлячої сім'ї Азербайджану. Попри скандал, він був переобраний і знову очолив уряд.
Популярний блог Каруани Галіції також був майданчиком для критики опозиційних політиків Мальти. У своєму останньому блозі журналістка назвала ситуацію в політичному житті країни "відчайдушною".
Після загибелі журналістки пан Мускат засудив її вбивство, назвавши його нападом на свободу висловлювань на Мальті.
Інша реакція:
- Засновник Wikileaks Джуліан Ассанж запропонував €20 000 ($23 500) винагороди за інформацію, що допоможе покарати винних.
- Європейська комісія засудила вбивство і назвала Каруану Галіцію засновницею журналістики розслідувань на Мальті.
- Видання Malta Independent пише, що суддя в справі вбивства журналістки попросила знайти їй заміну, бо вона була об'єктом її розслідувань у минулому.
- Газета Times of Malta повідомляє, що поліцейський, який у дописі на своїй сторінці у Facebook радів з убивства журналістки, відсторонений від роботи і проти нього порушено розслідування.
У своїй заяві Метью Каруана Галіція пише, що ніколи не забуде, як він "бігав посеред пекла у полі, намагаючись знайти спосіб відкрити дверцята".
"Це не звичайне вбивство і це не трагедія. Трагедія - коли когось переїде автобус. Коли довкола тебе кров і вогонь, це - війна", - написав син убитої журналістки.
Він є журналістом-аналітиком даних у Міжнародному консорціумі журналістів-розслідувачів.
Ця установа, нагороджена цього року Пулітцерівською премією за роботу з Панамським досьє, висловила шок у зв'язкі зі смертю Каруани Галіції і глибоку стурбованість свободою преси на Мальті.
Мальта звернулася по міжнародну допомогу в розслідуванні цього вбивства - зокрема, до ФБР США.