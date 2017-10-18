Компартія Китаю зібралася на конгрес

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У Пекіни розпочалася найбільша подія у політичному житті Китаю - конгрес комуністичної партії.

З'їзд відбувається за надзвичайних заходів безпеки.

Лідер країни Сі Цзіньпін виступав перед понад двома тисячами делегатів більше трьох годин.

Конгрес відбувається за зачиненими дверима раз на п'ять років. Його учасники визначають, хто продовжуватиме правити країною, а також в якому напрямку рухатиметься Китай впродовж наступної п'ятирічки.

Очікують, що Сі Цзіньпін, який очолив Китай у 2012 році і відтоді зміцнив владу у своїх руках, залишиться лідером країни.

Копирайт изображения Kyodo News Image caption Сі Цзіньпін править Китаєм з 2012 року

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Невдовзі після завершення конгресу партія має призначити нових членів Постійний комітету політбюро - вищого керівного органу, який правитиме країною.

У виступі Сі Цзіньпін перелічив останні здобутки його країни, сказавши, що завдяки "соціалізму з китайськими характеристиками у цю нову епоху" Китай "став великою державою у світі", і додав, що країна не повинна копіювати іноземні політичні системи.

Він також:

коротко описав двоетапний план китайської "соціалістичної модернізації", який мають втілити до 2050 року

висловив застереження щодо сепаратизму, очевидно маючи на увазі Сіньцзян-Уйгурський автономний район, Тибет та Гонконг, і наголосив на позиції уряду, згідно з якою Тайвань є частиною Китаю

пообіцяв, що Китай "не зачинятиме дверей для світу", а також впроважуватиме подальші економічні реформи, включно зі зменшенням бар'єрів для іноземних інвесторів

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Китайський лідер також згадав про широкомасштабну боротьбу проти корупції всередині партії, в ході якої покарали більше мільйона чиновників - про це повідомив кореспондент ВВС у Пекіні.

Державні медіа передали, що компартія хоче переписати свою конституцію, аби включити до неї "робочий звіт" або політичні тези Сі Цзіньпіна, що піднімуть його статус до рівня колишніх партійних гігантів - Мао Цзедуна та Ден Сяопіна.

Заходи безпеки

Перед конгресом Пекін прикрасили святковими вивісками та банерами із привітаннями для учасників зборів.

Водночас правоохоронці посилено стежать за ситуацією у китайській столиці.

Раніше на залізничних станціях помітили довгі черги через додаткові перевірки на транспортних вузлах.

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Через заходи безпеки також тимчасово позачиняли деякі ресторани, спортивні зали, нічні клуби і караоке-бари.

У рамках режиму економії, започаткованого президентом, конгрес проводять менш пишно, ніж зазвичай. Передають, що готелі, в яких зупинилися делегати, скоротили витрати, зменшивши кількість прикрас, а також відмовившись від безкоштовних фруктів у номерах і дорогих наїдків.

Конгрес має завершитися наступного тижня.