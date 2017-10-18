Ірак: курдів відтіснили на позиції 2014 року

Копирайт изображения AHMAD AL-RUBAYE/AFP

Іракські військові кажуть, що завершили операцію, в ході якої відновили контроль над територіями, які з 2014 року контролювали курди.

У попередні дні урядові війська взяли під контроль два найбільших нафтових родовища в провінції Кіркук після того, як їх покинули сили іракських курдів.

Раніше курдські воєнізовані формування "Пешмерга" відбили ті землі у так званої "Ісламської держави".

Військова операція почалася через три тижні по тому, як регіональний уряд Курдистану провів референдум про незалежність. Влада Іраку заявила, що тепер він у минулому.

Прем'єр країни Хайдер аль-Абаді закликав владу курдів до перемовин, заявивши, що хоче "національного партнерства" на основі конституції Іраку.

Люди, що живуть у Курдистані та на спірних територіях здебільшого підтримали відокремлення регіону, однак аль-Абаді оголосив незаконними та відкинув заклики курдських лідерів до переговорів.

США закликали курдів і уряд Іраку - своїх союзників у регіоні - утриматися від ескалації конфлікту. Курдське командування назвало подію "оголошенням війни".

Американська влада заявила, що веде переговори "з усіма сторонами в Іраку, щоби послабити напругу".

Копирайт изображения AFP Image caption Президент Іраку Фауд Масум у неділю зустрічався з керівником Іракського Курдистану Масудом Барзані

У 2014 році загони "Пешмерга" вибили з Кіркука бойовиків "Ісламської держави". Досі провінцію контролювали курди.

Багдад пропонує курдам керувати спірними районами спільно з іракським урядом.

Наприкінці вересня, попри протести Багдада і критику міжнародної спільноти, курди провели референдум про незалежність Іракського Курдистану. За незалежність висловилися понад 90% учасників плебісциту. Голосування проходило в тому числі в провінції Кіркук.

Референдум викликав жорстку критику іракського уряду й сусідніх з Іраком країн. Багдад до останнього моменту вимагав його скасування.

США, Британія й міжнародна антитерористична коаліція просили відкласти референдум на два роки.

Росія також виступила на підтримку "суверенітету, єдності й територіальної цілісності дружнього Іраку, інших держав Близького Сходу".