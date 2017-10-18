Нові сутички під Радою: затримали 11 мітингувальників

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В урядовому кварталі близько 17:00 сталися сутички між протестувальниками і поліцією, застосовували сльозогінний газ. Про це повідомив керівник поліції Києва Андрій Крищенко.

Під час сутичок поліція затримала 11 активістів, яких відпустять після складання адмінпротоколів, повідомила "Інтерфакс-Україна" речниця поліції Оксана Блищик. Двох протестувальників вже відпустили.

На відео з місця події, яке поширив у фейсбук "Рух Визволення", колона активістів на вулиці Грушевського намагається прорватися через паркан, встановлений поліцією.

За словами пана Крищенка, причиною сутичок стало те, що колона мітингувальників намагалася строєм зі щитами пройтися вулицями Києва. Ці щити напередодні протестувальники забрали у правоохоронців.

"Я не розумію, навіщо в Києві, в мирному європейському місті ходити зі щитами і таким чином провокувати і створювати негативну картинку. На вимоги поліції повернути щити і не порушувати порядок була відмова і поліція вжила заходів", - розповів пан Крищенко в ефірі 112 каналу.

При цьому кілька поліцейських застосували сльозогінний газ.

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За словами пана Крищенка, станом на 18:30 усе вже було спокійно. Постраждалих немає.

Депутат і учасник протесту Семен Семенченко розповів, що правоохоронці затримали біля наметів вісьмох активістів, а сльозогінний газ, за його словами, потрапив на депутата Єгора Соболєва.

Що вимагають під Радою?

Акцію під парламентом організував "Рух нових сил" екс-губернатор Одещини Міхеіла Саакашвілі. До неї залучені кілька партій, зокрема "Самопоміч" і "Свобода", та низка громадських об'єднань.

Учасники вимагають скасувати депутатську недоторканність, запровадити вибори за відкритими списками та антикорупційний суд.

Депутат Мустафа Найєм повідомив, що коаліція погодилася у четвер розглянути дві з трьох вимог: про вибори та скасування недоторканості.

Представник президента в парламенті Ірина Луценко заявила, що вимоги учасників акції про Антикорупційний суд та новий виборчий закон - це те, що Петро Порошенко настійливо і послідовно пропонує запровадити.

У вівторок акція супроводжувалася сутичками, у яких, за даними поліції, постраждали четверо людей. Після цього під Радою поставили кілька десятків наметів. Вночі, як і вдень, 18 жовтня, під Радою було спокійно.