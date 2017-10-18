У ДТП в Харкові загинули п'ятеро людей

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За попередніми даними, п'ятеро людей загинули та шестеро отримали травми різного ступеню тяжкості внаслідок аварії, що сталася в центрі Харкова.

Про це повідомляє Нацполіція Харківщини.

За даними поліції, аварія сталася о 20:45 на вул. Сумській.

Поліція попередньо повідомляє, що позашляховик марки Lexus в'їхав у людей, які стояли на тротуарі та чекали зеленого світла світлофора.

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Обставини події встановлюються.

Жінку, яка перебувала за кермом автомобіля, затримали.

За вчинення такого злочину передбачено позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.