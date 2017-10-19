За добу в АТО поранені двоє військових

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За минулу добу бойовики 53 рази порушили перемир'я в зоні АТО, у результаті бойових дій двоє українських військових були поранені. Про це повідомляє прес-центр штабу.

Найбільше обстрілів за минулу добу припадає на донецький напрямок. Зокрема, у середу кілька разів били по оборонцях Авдіївки, Луганського, Майорська, Кам'янки та на підступах до Троїцького.

На луганському напрямку з мінометів стріляли неподалік Новотошківського та Новозванівці, а також по позиціях сил АТО в районі Кримського і Попасної.

Бойовики звинувачують в обстрілах українських військових.