Каталонія: час для відповіді Мадриду настав

Копирайт изображения Reuters Image caption Важкий вибір: що Карлес Пучдемон (ліворуч) відповість Маріано Рахою?

Каталонський лідер Кардес Пучдемон має останню нагоду скасувати проголошення незалежності свого регіону. В інакшому випадку Мадрид погрожує призупинити автономію Каталонії.

Раніше встановлений центральною іспанською владою дедлайн спливає о 10:00 (11:00 за Києвом).

Після референдуму 1 жовтня він проголосив незалежність від Іспанії, однак одразу призупинив своє рішення, попросивши Мадрид про діалог.

Іспанія вимагала від Пучдемона чіткого пояснення, чи означає це відокремлення регіону, але після після ігнорування цього прохання каталонськими чиновниками віце-прем'єр Сорайя Саенс де Сантамарія заявила, що Барселона має визначитися до ранку четверга.

Раніше Іспанія вимагала чіткої відповіді до 10 години ранку 16 жовтня, проте її не отримала.

За словами пані Саенс де Сантамарії, Мадрид "глибоко шкодує", що уряд Каталонії "вирішив не відповідати".

Копирайт изображения EPA Image caption Віце-прем'єр-міністр Іспанії Сорайя Саенс де Сантамарія шкодує, що Каталонія вирішила не відповідати

У понеділок керівник Каталонії Карлес Пучдемон у листі прем'єр-міністру Іспанії запропонував у найближчі два місяці почати діалог про вихід з глухого кута. Але не став уточнювати, чи оголосила Каталонія незалежність від Іспанії за результатами референдуму.

Пучдемон після голосування підписав декларацію про незалежність особисто, хоча за каталонським законом це мав зробити весь парламент загалом. Керівник автономії запропонував відкласти урочисте оголошення, щоб налагодити діалог з Мадридом.

Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой попередив голову уряду Каталонії, що у разі проголошення незалежності Мадрид скористається 155-ю статтею конституції, яка передбачає запровадження прямого правління та тимчасове зупинення автономії.

Після виступу Пучдемона у каталонському парламенті Рахой звинуватив його у цілеспрямованому створенні плутанини та пообіцяв відновити визначеність.

За даними каталонської влади, у референдумі взяли участь 43% виборців, 90% з яких підтримали незалежність.

Мадрид, а також ЄС, заявили про нелегітимність голосування.

У Брюсселі дали зрозуміти, що у випадку виходу Каталонії зі складу Іспанії, її перестануть вважати частиною ЄС.