Активісти кажуть, що не йтимуть з-під Ради
Організатори та учасники мітингу біля Верховної Ради заявляють, що не розходитимуться з наметового містечка незалежно від результатів голосування у парламенті у четвер. Про це вони розповіли у розмові з кореспондентом ВВС Україна.
Зранку четверга під Верховною Радою вже зібралося близько 1000 людей.
Наразі ситуація там спокійна - мітингарі пропускають всіх депутатів до парламенту.
Поліція також пропускає людей до табору активістів, хоча й проводить поверховий огляд.
На площі перед Верховною Радою ввімкнули трансляцію з зали парламенту.
Учасники акції очікують, що у четвер депутати розглянуть у першому читанні дві їхні вимоги - щодо зняття депутатського імунітету та зміни виборчої системи.
Напередодні між активістами та правоохоронцями сталася сутичка, внаслідок затримали близько десятка активістів. Пізніше їх відпустили.
У поліції пояснили, що сутичка сталася через те, що активісти відмовлялися віддати захоплені раніше у бійців Нацгвардії щити, а також планували вийти з цими щитами за межі табору акції.
Учасники мітингу назвали інцидент провокацією зі сторони силовиків.