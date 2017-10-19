Активісти кажуть, що не йтимуть з-під Ради

Image caption Біля парламенту вже зібралося близько півтисячі людей

Організатори та учасники мітингу біля Верховної Ради заявляють, що не розходитимуться з наметового містечка незалежно від результатів голосування у парламенті у четвер. Про це вони розповіли у розмові з кореспондентом ВВС Україна.

Зранку четверга під Верховною Радою вже зібралося близько 1000 людей.

Наразі ситуація там спокійна - мітингарі пропускають всіх депутатів до парламенту.

Image caption Ситуація на акції залишається спокійною.

Поліція також пропускає людей до табору активістів, хоча й проводить поверховий огляд.

На площі перед Верховною Радою ввімкнули трансляцію з зали парламенту.

Image caption Один з організаторів акції - депутат і засновник батальйону "Донбас" Семен Семенченко (у центрі)

Учасники акції очікують, що у четвер депутати розглянуть у першому читанні дві їхні вимоги - щодо зняття депутатського імунітету та зміни виборчої системи.

Напередодні між активістами та правоохоронцями сталася сутичка, внаслідок затримали близько десятка активістів. Пізніше їх відпустили.

Копирайт изображения facebook.com/Vyzvolennia.Uk Image caption Сутички між активістами та правоохоронцями сталися напередодні, але пізніше ситуація заспокоїлася

У поліції пояснили, що сутичка сталася через те, що активісти відмовлялися віддати захоплені раніше у бійців Нацгвардії щити, а також планували вийти з цими щитами за межі табору акції.

Учасники мітингу назвали інцидент провокацією зі сторони силовиків.