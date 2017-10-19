Суд визнав санкції ЄС щодо Януковича правомірними

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Європейський суд визнав санкції ЄС, запроваджені проти Віктора Януковича у 2015-2016 роках, обґрунтованими.

Про це повідомляють низка ЗМІ з посиланням на прес-службу суду, що базується в Люкмебурзі.

Відповідне рішення було винесене у четвер.

"Суд підтвердив замороження активів Віктора Януковича та Олександра Януковича на період від 6 березня 2015 року до 6 березня 2016 року", - цитує повідомлення суду УНІАН.

Віктора Януковича та його сина Олександра включили в чорний список ЄС у 2014 році.

Як і у іншим учасникам списку, їм закрили доступ до території Євросоюзу, а кошти в європейських банках заблокували.

Усунений президент оскаржував це рішення у судах.

Загалом під санкції ЄС потрапили 18 колишніх українських чиновників.