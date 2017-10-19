Майже 6 мільйонам українців оформили біометрику
Станом на 19 жовтня українцям загалом оформили приблизно 5,7 мільйона біометричних паспортів - про це повідомив голова Державної міграційної служби України Максим Соколюк.
"Запитали про кількість біометричних паспортів для виїзду за кордон: з 1 січня 2015 року громадяни України оформили (ДМС, ДП, ЦНАП та МЗС) 5 мільйонів 624 тисяч 771", - написав він у Facebook.
Біометричні паспорти в Україні почали видавати у 2015 році.
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Головна риса біометричних паспортів - вмонтований електронний чіп, який містить інформацію про власника документа. Зокрема, окрім стандартних даних про особу (ім'я, прізвище, місце прописки тощо) в електронний носій вноситимуться біометричні параметри: фото, відцифрований підпис, а також відцифровані відбитки пальців рук.
Ця інформація автоматично зчитуватиметься під час проходження пунктів перетину кордону.
11 червня цього року громадяни України з біометричними паспортами отримали право на безвізові поїздки до країни ЄС та деяких окремих членів Шенгенської зони.