Іспанія готується ввести в Каталонії пряме правління

Копирайт изображения AFP Image caption Конституційна криза в Іспанії виникла після референдуму про незалежність Каталонії 1 жовтня

Іспанський уряд проводить у суботу надзвичайне засідання, на якому очікують схвалення заходів, що дозволять Мадриду призупинити автономію Каталонії і ввести в регіоні пряме правління.

Прем'єр-міністр Маріано Рахой скликав засідання з членами кабінету через майже три тижні після референдуму 1 жовтня, що супроводжувався сутичками каталонців з поліцією, яка намагалася не допустити голосування, виконуючи рішення суду в Мадриді.

Іспанський уряд заявляє, що голосування було незаконним, однак каталонський лідер Карлес Пучдемон наполягає, що за результатами того референдуму він отримав повноваження проголосити незалежність Каталонії.

У відповідь на це центральний уряд готується позбавити каталонських чиновників повноважень із самоврядування регіону.

Очікується, що уряд введе в дію 155-ту статтю Конституції Іспанії, яка дозволяє впроваджувати пряме правління у кризових ситуаціях і на певний час обмежувати владу регіональних органів.

Ще одним кроком може стати переведення каталонської поліції під командування центру.

При цьому 155-я стаття не дає уряду права повністю скасувати автономний статус регіону.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Сутички між поліцією та учасниками референдуму в Каталонії

Криза в країні розвивається з моменту проведення забороненого центральною владою і визнаного незаконним Конституційним судом референдуму про незалежність Каталонії 1 жовтня.

Тоді 90% каталонців - із тих 43% населення регіону, які прийшли на виборчі дільниці, - проголосували за незалежність від Іспанії. Більшість противників відокремлення бойкотували голосування.

Пучдемон і інші каталонські лідери підписали декларацію про незалежність, але відразу ж припинили її дію, щоб почати переговори з центральною владою.

Однак Мадрид наполягав, щоб Пучдемон чітко роз'яснив позицію Каталонії - оголошена незалежність чи ні.

Обидва терміну минули, і тепер іспанський уряд готовий втрутитися, щоб забезпечити верховенство закону.

Дострокові вибори?

Однак у результаті прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой виявився в складній ситуації, каже кореспондент ВВС у Мадриді Том Баррідж.

Будь-який крок - встановлення контролю над каталонською поліцією, санкції щодо регіонального телевізійного каналу або заміна місцевих чиновників людьми, лояльними Мадриду - матиме неприємні наслідки.

Копирайт изображения EPA Image caption Прем'єр-міністр Рахой в суботу зустрічається з членами свого уряду

Серед уже вжитих заходів - домовленість про проведення дострокових виборів у Каталонії, досягнута з головною опозиційною силою країни - Іспанською соціалістичною робітничою партією (PSOE).

Представниця PSOE Кармен Кальво в п'ятницю оголосила про це на національних і міжнародних телеканалах, але поки ця заява не була підтверджена Народною партією Рахоя.

Кальво звернулася до Пучдемона з проханням підтримати вибори.

Перед достроковим голосуванням в Каталонії - якщо воно відбудеться - уряд Каталонії буде розпущено.