Науковці пов'язали кожну шосту смерть на планеті з забрудненням

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Автори статті, розміщеної в журналі Lancet, твердять, що 9 мільйонів передчасних смертей у 2015 році можуть бути пов'язані з забрудненням.

Найбільше таких смертей - у країнах із низьким та середнім рівнем доходів: там їх майже чверть.

Найгірша ситуація в цьому плані - у Бангладеш, Сомалі та Республіці Чад. Найкраща - у Брунеї та Швеції.

Основний негативний вплив чинить брудне повітря. Воно викликало дві третини усіх смертей від забруднення, кажуть науковці.

Більшість таких смертей спричинили неінфекційні хвороби, пов'язані з забрудненням, на кшталт інсульту чи раку.

"Забруднення - це значно більше, ніж виклик довкіллю, це глибока і поширена загроза, яка впливає на багато аспектів людського здоров'я", - каже автор дослідження, професор Філіп Ландріган із Нью-Йорка.

Найбільший фактор ризику - брудне повітря - викликав 6,5 мільйонів передчасних смертей, кажуть науковці. Воно впливає на людей як надворі, наприклад через вихлопні гази, так і в помешканнях - через спалювання дерева чи вугілля.

Наступний фактор ризику - забруднення води, із яким пов'язали 1,8 мільйонів смертей.

Забруднення на робочому місці викликало 800 тисяч смертей, за підрахунками науковців.

Проблеми забруднення особливо гостро відчувають країни, які проходять фазу бурхливого економічного розвитку, наприклад Індія та Китай.

Міністр екології Остап Семерак раніше розповідав, що в Україні в 2016 році побільшало викидів небезпечних речовин.

Його відомство назвало підприємства, які найбільше забруднюють природне середовище в країні.