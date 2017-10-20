Оприлюднили нове фото установки "Бук" у справі MH17

Копирайт изображения Державна прокуратура Нідерландів Image caption Державна прокуратура Нідерландів каже, що отримала це фото від анонімного джерела

Державна прокуратура Нідерландів, яка очолює міжнародне кримінальне розслідування катастрофи MH17, опублікувала нове - вже дев'яте - фото зенітно-ракетного комплексу "Бук", з якого, як припускають могли збити літак. У тій катастрофі, що сталася 17 липня 2014 року на Донбасі, загинули 298 людей.

Спільна слідча група (JIT), яка опублікувала фото, каже, що отримала його від анонімного джерела. Там також кажуть, що зображення, "ймовірно було зроблене 17 липня 2014 року в місті Макіївка, Україна".

Висновки Bellingcat

Міжнародне розслідувальне об'єднання Bellingcat провело власний аналіз нового зображення.

"На малюнку видно правий бік "Бука", завантаженого на причеп вантажівки Volvo, який везе його Сходом України 17 липня 2017 року. Також видно мінівен синій Volkswagen, що супроводжував "Бук" на Сході Україні у той самий день", - йдеться у повідомленні Bellingcat.

Там стверджують, що на фото саме той "Бук", який раніше було ідентифіковано як одну з зенітно-ракетних установок російської 53-ї зенітно-ракетної бригади з Курська.

Копирайт изображения Bellingcat Image caption Як припускають у Bellingcat, на цьому фото - той самий "Бук", знятий у 2013 році в Росії. Це зображення виявили раніше за допомогою користувача Twitter

У повідомленні також вказується, що у JIT вважають - опубліковане фото було "ймовірно" зроблене у Макіївці, що неподалік Донецька, однак провести точну геолокацію фото Bellingcat поки не змогли.

"До сьогоднішнього дня практично не було сумнівів, що MH17 був збитий російським "Буком 332". Після сьогоднішнього дня, коли було опублікований дев'ятий доказ присутності на Сході України установки, що належала Збройним силам Російської Федерації, ніяких сумнівів у цьому бути не може", - заявляють у Bellingcat.

Офіційно звинувачень щодо причетності до збиття малайзійського "Боїнга" поки нікому не висунуто, міжнародне слідство триває.

Водночас Рада безпеки Нідерландів у доповіді щодо обставин аварії "Боїнга-777" назвала причиною катастрофи влучання у лайнер ракети класу "земля - повітря", яку випустили з установки "Бук".

Росія заперечує причетність своїх військових чи своєї військової техніки до катастрофи і, натомість, звинувачує у трагедії українську армію.