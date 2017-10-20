Поліція вимагає від активістів звільнити вулицю Грушевського
Столична поліція проводить перемовини з активістами на вулиці Грушевського біля Верховної Ради щодо звільнення проїжджої частини від наметів.
"Ми не просимо, ми вимагаємо звільнити вулицю Грушевського. Поки вимагаємо це у спосіб переконання", - розповів у коментарі каналу "112 Україна" начальник поліції Києва Андрій Крищенко.
"І ми вважаємо, що нам вдасться переконати добровільно звільнити, для вільного проїзду, для зручності мешканців Києва. І перейти поки що у Маріїнський парк", - додав він.
Наразі, за повідомленням медіа, на проїжджій частині вулиці Грушевського залишаються близько 20 наметів та польова кухня.
Ще кілька десятків наметів встановлені у Маріїнському парку та на площі перед Верховною Радою.
Також у таборі залишається більше сотні активістів.
Напередодні
Раніше частина організаторів акції протесту заявила про вихід. У наметовому містечку залишилися активісти і представники партії "Рух нових сил".
"Всі інші учасники продовжать боротьбу власними методами", - зачитав зі сцени звернення оргкомітету мітингу активіст Олександр Лємєнов.
У зверненні значиться, що наразі Верховна Рада почала діяти лише щодо однієї з вимог протестувальників: до Конституційного суду відправили проект закону про зняття депутатської недоторканності.
"Через місяць, максимум два закон повинен повернутися в парламент і має бути схвалений на наступній сесії", - сказав пан Лємєнов.
Серед інших вимог протестувальників - ухвалення нового закону про вибори та створення антикорупційного суду.
Напередодні ввечері кілька сотень активістів підходили до Адміністрації президента, де озвучили свої вимоги. Тоді минулося без сутичок.