Поліція вимагає від активістів звільнити вулицю Грушевського

Копирайт изображения Укрінформ Image caption У п'ятницю частина вулиці Грушевського залишається перекритою для проїзду авто

Столична поліція проводить перемовини з активістами на вулиці Грушевського біля Верховної Ради щодо звільнення проїжджої частини від наметів.

"Ми не просимо, ми вимагаємо звільнити вулицю Грушевського. Поки вимагаємо це у спосіб переконання", - розповів у коментарі каналу "112 Україна" начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

"І ми вважаємо, що нам вдасться переконати добровільно звільнити, для вільного проїзду, для зручності мешканців Києва. І перейти поки що у Маріїнський парк", - додав він.

Наразі, за повідомленням медіа, на проїжджій частині вулиці Грушевського залишаються близько 20 наметів та польова кухня.

Ще кілька десятків наметів встановлені у Маріїнському парку та на площі перед Верховною Радою.

Також у таборі залишається більше сотні активістів.

Напередодні

Раніше частина організаторів акції протесту заявила про вихід. У наметовому містечку залишилися активісти і представники партії "Рух нових сил".

"Всі інші учасники продовжать боротьбу власними методами", - зачитав зі сцени звернення оргкомітету мітингу активіст Олександр Лємєнов.

У зверненні значиться, що наразі Верховна Рада почала діяти лише щодо однієї з вимог протестувальників: до Конституційного суду відправили проект закону про зняття депутатської недоторканності.

"Через місяць, максимум два закон повинен повернутися в парламент і має бути схвалений на наступній сесії", - сказав пан Лємєнов.

Серед інших вимог протестувальників - ухвалення нового закону про вибори та створення антикорупційного суду.

Напередодні ввечері кілька сотень активістів підходили до Адміністрації президента, де озвучили свої вимоги. Тоді минулося без сутичок.