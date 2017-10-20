Пенсії зросли на понад півтисячі гривень - міністр

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Середній розмір пенсії українців після пенсійної реформи збільшився на 559 грн - до 2446 грн, заявив у п'ятницю міністр соцполітики Андрій Рева.

"Середній розмір пенсій після перерахунку збільшився на 559 грн 78 коп. і, якщо до закону середній розмір пенсії в Україні становив 1886 грн 78 коп., то тепер він становить 2446,56 грн", - цитує урядовця агенція УНІАН.

Андрій Рева також розповів, що загалом пенсії так чи інакше підвищили для понад 10 млн пенсіонерів, тобто майже 90% від загальної кількості (11,7 млн).

"Не перераховано пенсії близько 900 тис. осіб, які отримують пенсії за спеціальними законами. Тобто йдеться про народних депутатів, держслужбовців, посадових осіб місцевих органів влади та інші категорії, які мали право на спеціальні пенсії і яким сьогодні недоцільно підвищувати пенсії. А також тим категоріям громадян, яким пенсії були призначені у 2015-2017 роках", - пояснив міністр.

Крім того, Андрій Рева пообіцяв, що працюючі пенсіонери, яких в Україні понад 600 тис., після реформи отримуватимуть пенсію у повному обсязі, без зменшення на 15%, як це було раніше.

Закон про пенсійну реформу набрав чинності 11 жовтня 2017 року.

За ним пенсії для більшості пенсіонерів зросли на суму від 200 до понад 1 тис. грн.