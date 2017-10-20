У київському метро чоловік потрапив під потяг

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Увечері в четвер у Києві чоловік потрапив під потяг метро.

Це сталося на перегоні між станціями "Гідропарк" і "Лівобережна", який лежить під відкритим небом.

Поліція повідомила, що 33-річний мешканець Сумщини помер на місці від отриманих травм.

Правоохоронці отримали сигнал про інцидент близько 23 години.

За їхніми словами, відео з камер відеонагляду свідчать, що чоловік переліз через паркан та ходив по колії. Причини такої поведінки з'ясовують.

Порушене кримінальне провадження за статтею про самогубство.