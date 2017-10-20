У київському метро чоловік потрапив під потяг
- 20 жовтня 2017
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Twitter
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Email
-
Поділитися
Поділіться цимЦе зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
-
-
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
-
Google+Поділіться цим Google+
-
ВКонтактеПоділіться цим ВКонтакте
-
LiveJournalПоділіться цим LiveJournal
-
Мой МирПоділіться цим Мой Мир
-
ОдноклассникиПоділіться цим Одноклассники
-
Поділіться цимЯк поділитися
Це зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
Увечері в четвер у Києві чоловік потрапив під потяг метро.
Це сталося на перегоні між станціями "Гідропарк" і "Лівобережна", який лежить під відкритим небом.
Поліція повідомила, що 33-річний мешканець Сумщини помер на місці від отриманих травм.
Правоохоронці отримали сигнал про інцидент близько 23 години.
За їхніми словами, відео з камер відеонагляду свідчать, що чоловік переліз через паркан та ходив по колії. Причини такої поведінки з'ясовують.
Порушене кримінальне провадження за статтею про самогубство.