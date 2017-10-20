МОЗ: з 2018 в Україні запрацює національна страхова система

Копирайт изображения UNIAN Image caption Приписна кампанія до сімейних лікарів розпочнеться не раніше, ніж президент підпише ухвалений закон

Ухвалений парламентом закон про медреформу докорінно змінює систему охорони здоров'я в Україні - про це заявили у МОЗ.

"2018 року в Україні починає працювати національна страхова система, яка буде покривати лікування кожного українця. Медична реформа розпочнеться зі змін фінансування первинної медичної допомоги", - ідеться у повідомленні міністерства.

При цьому правки парламентарів означають відмову від співоплат та міжнародних протоколів: "Однак медики можуть використовувати міжнародні клінічні настанови згідно з наказом МОЗ".

Саме за понукт про співоплату послуг пацієнтами лунало чи не найбільше критики на адресу урядових ініціатив. Опононети МОЗ стверджували, що це скасує безкоштовну медицину в Україні, що суперечить Конституції.

"Співоплати є важливим фінансовим інструментом, що мав розширить доступ громадян до лікування, але вирішено запускати систему в класичному вигляді, як вона працює у Великій Британії і низці інших країн, без співоплат", - повдіомили у міністерстві.

Там пообіцяли, що до цього питання уряд повернеться ближче до 2020 року, коли має почати діяти нова модель фінансування для закладів спеціалізованої й вискоспеціалізованої медичної допомоги.

Приписна кампанія до сімейних лікарів розпочнеться не раніше, ніж президент підпише ухвалений закон. Про дату її запуску оголосять окремо, пообіцяли у МОЗ.

Зараз у відомтсві Уляни Супрун готують пакет нормативних документів, методичних рекомендацій та великий операційний посібник для місцевого самоврядування, лікарів і керівників медзакладів.

Напередодні парламент у другому читанні ухвалив законопроект про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів, який дає старт медичній реформі в Україні.

Також депутати підтримали за основу урядові зміни до бюджетного кодексу, необхідні для впровадження реформи, й ініційований президентом проект закону про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості.

Критики пропонованих урядом змін вважають, що медреформа може зруйнувати медичну галузь в Україні.

Голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець заявила, що "більша частина українців буде позбавлена доступу до високоспеціалізованої повноцінної медичної допомоги відразу після того, як почне діяти цей закон".

Під час обговорення у парламенті депутат Сергій Соболєв назвав медреформу "недолугою". Депутат Сергій Каплін завив, що наслідком її впровадження, на його думку, буде "тотальне знищення сільської медицини".

Підтримати реформу закликали президент Петро Порошенко, прем'єр Володимир Гройсман, громадські активісти, пацієнтські організації, а також посли країн "Великої сімки".