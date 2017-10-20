Шістьох китайських чиновників звинуватили в спробі перевороту

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Очільник китайського державного Комітету з контролю над цінними паперами Лю Шиюй заявив, що шестеро колишніх високопосадовців планували усунути лідера Комуністичної партії Сі Цзіньпіна.

Чиновників, імена яких назвав Лю, заарештували в рамках масштабної антикорупційної кампанії, яку запустив Сі Цзіньпін.

Зокрема, він назвав ім'я колишнього міністра громадської безпеки Китаю Чжоу Юнкана, засудженого до довічного ув'язнення в 2015 році.

Серед названих Лю чиновників опинився колишній керівник партійної організації промислового центру Чунцин Бо Сілай, засуджений до довічного терміну в 2013 році, і колишній член Політбюро Сунь Чженцай, затриманий в липні цього року і який втратив всіх партійних постів.

Перераховані главою комітету чиновники "були неймовірно жадібними і корумпованими, вони планували захопити контроль над партією і над державною владою", - заявив Лю Шиюй у четвер, під час виступу в Пекіні.

Також Лю назвав імена Лін Цзіхуа, заарештованого в 2015 році, який помер у тому ж році, генерала армії Сюя Цайхоу, і генерал-полковника Го Босюн, засудженого до довічного ув'язнення в минулому році за звинуваченням у хабарництві.

Копирайт изображения EPA Image caption Очікують, що після закінчення з'їзду оголосять імена нових членів головного керівного органу Китаю

З виступу Лю не було зрозуміло, чи говорив він про одну змову.

"Сі Цзіньпін впорався із цими проблемами і усунув найнебезпечнішу таємну загрозу партії і країні", - заявив Лю.

Антикорупційна кампанія почалася після того, як Сі Цзіньпін прийшов до влади. За три роки звинувачення у корупції пред'явили мільйону чиновників.

Деякі спостерігачі вважали, що Сі використовує кампанію, аби консолідувати владу всередині партії. Сам він раніше заперечував, що всередині компартії Китаю йде боротьба за вплив.

Однак, за словами кореспондента BBC Майкла Брістоу, заява Лю підтверджує підозри, що всередині компартії є конфлікт.

У середу в Пекіні відкрився з'їзд Комуністичної партії. Такі з'їзди проходять раз на п'ять років.

Очікують, що після закінчення з'їзду оголосять імена нових членів головного керівного органу Китаю - постійного комітету Політбюро ЦК Компартії Китаю, який керуватиме країною.

З'їзд відкрився тригодинною промовою Сі Цзіньпіна, який говорив про правоту комуністичної ідеології і сказав, що планує переймати іноземні політичні системи.

На думку спостерігачів, Сі створює власну політичну ідеологію, аби зміцнити свої позиції всередині партії.