У Польщі чоловік із ножем напав на людей у магазині

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Чоловік із ножем напав на людей у супермаркеті в польському місті Стальова Воля, одна людина загинула і вісім поранені, повідомляє агентство AP із посиланням на поліцію міста.

Як повідомляють у поліції, нападника затримали. Це 27-річний житель міста на ім'я Конрад К.

"Він не пояснив причини своєї неадекватної поведінки", - цитує агентство повідомлення місцевої поліції у Twitter.

Місцевий новинний портал rmf24.pl повідомляє, що після нападу в торговому центрі почалася паніка, більшість відвідувачів сховалися у магазинах.

Деякі з відвідувачів чинили опір і повалили чоловіка на підлогу. Нападника утримували до прибуття поліції, повідомляє rmf24.

Поранених шпиталізували в клініках у Стальовій Волі, Тарнобжезі і Сандомирі. Одна з постраждалих, 50-річна жінка, померла в лікарні.

Копирайт изображения EPA Image caption Напад стався о третій годині дня за місцевим часом

"Він нападав на людей ззаду, бив їх ножем", - розповіла польському агентству новин співробітниця місцевої поліції Анна Клее.

За словами офіційного представника поліції Анджея Віршіни, нападник був озброєний не ножем, а "заточеним інструментом".

Чоловік не був п'яний, але поліцейські взяли у "Конрада К." кров для аналізу, щоб перевірити наявність інших речовин.

Стальова Воля розташована на південному сході Польщі, у Прикарпатському воєводстві.