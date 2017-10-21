В АТО 24 обстріли - штаб

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Минулої доби бойовики здійснили 24 обстріли в зоні АТО. Про це повідомляє штаб на своїй сторінці у Facebook.

Увечері сепаратисти відкривали вогонь з мінометів калібрів 120 і 82 мм та автоматичних гранатометів в районі Новоолександрівки. Також під вогонь 120-мм міномету потрапив опорний пункт ЗСУ неподалік Катеринівки. А з протитанкових гранатометів бойовики били неподалік Попасної.

На маріупольському напрямку вони двічі обстрілювали із 120-мм мінометів та різних видів гранатометів околиці Павлополя. Крім того, озброєння БМП загарбники застосовували біля Новотроїцького, а автоматичні гранатомети - у районі Водяного.

На донецькому напрямку, увечері сепаратисти тричі вели вогонь з піхотного озброєння по позиціях сил АТО неподалік Зайцевого. А факти використання великокаліберного кулемета зафіксовані поблизу Мар'їнки.

За даними штабу, серед військових ЗСУ поранених та загиблих немає.

Актуальної інформації з іншої сторони наразі немає.