Викрадення дитини в Києві: поліція розшукує жінку

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За результатами вивчення відеозаписів з камер спостереження, за підозрою у викраденні дитини з дитячого садочку у Києві поліція розшукує жінку віком близько 30 років.

Про це BBC Україна повідомила прес-секретар Оболонського управління Нацполіції Києва Оксана Ліщук.

Ввечері у п'ятницю мешканець Києва повідомив Нацполіції, що у дитячому садочку в Оболонському районі Києва у нього вкрали двомісячну дитину.

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За даними поліції, чоловік із немовлям прийшов забирати старшу доньку із садочка і залишив візок з дитиною під східцями на першому поверсі будівлі. А коли повернувся, у візку дівчинки вже не було.

Поліція з'ясувала, що підозрювана у викраденні дитини жінка заходила за чоловіком у приміщення дитсадка, а потім вибігла звідти із переносним кошиком з візка.

Як повідомила пані Ліщук, чоловік заявив, що підозрювана слідувала за ним від Оболонського ринку, що біля метро Героїв Дніпра.

Поліція відкрила кримінальне провадження за "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини". Санкція статті передбачає до п'яти років тюрми.