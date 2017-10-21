Німеччина: чоловік з ножем напав на людей у Мюнхені

Копирайт изображения AFP Image caption Мотиви нападу наразі невідомі

У Мюнхені чоловік із ножем напав на людей, кілька поранених, повідомляє місцева поліція.

Нападнику вдалося втекти з місця нападу, його розшукує поліція.

Мотиви нападу наразі невідомі, інформує поліція.

Загрози життю поранених немає.

Вони описують нападника як чоловіка віком приблизно 40 років, він їхав на чорному велосипеді.