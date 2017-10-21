Німеччина: чоловік з ножем напав на людей у Мюнхені
- 21 жовтня 2017
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У Мюнхені чоловік із ножем напав на людей, кілька поранених, повідомляє місцева поліція.
Нападнику вдалося втекти з місця нападу, його розшукує поліція.
Мотиви нападу наразі невідомі, інформує поліція.
Загрози життю поранених немає.
Вони описують нападника як чоловіка віком приблизно 40 років, він їхав на чорному велосипеді.