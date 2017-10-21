Рахой оголосив про введення в дію 155-ї статті

Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой заявив, що Мадрид вводить у дію 155-ту статтю Конституції Іспанії, щоб "відновити законність" у Каталонії.

За його словами, самоврядний уряд Каталонії буде розпущено, а протягом шести місяців у регіоні будуть проведені дострокові вибори.

У своєму виступі Рахой виклав заходи, запропоновані урядом, які ще повинні бути схвалені Сенатом, верхньою палатою парламенту Іспанії, де представлені всі регіони.

Рахой оголосив про свій намір оголосити вибори в Каталонії, "як тільки буде відновлено нормальну роботу інституцій".

Прем'єр-міністр Маріано Рахой зустрівся з членами кабінету - через майже три тижні після референдуму, що відбувся в іспанській провінції.

Іспанський уряд заявляє, що голосування було незаконним, однак каталонський лідер Карлес Пучдемон наполягає, що він отримав повноваження оголосити про незалежність Каталонії.