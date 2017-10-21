Британію вразив шторм "Браян", є загроза підтоплень

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Британію вразив шторм "Браян", який супроводжується сильним вітром і високими хвилями. Утім, прогнозували ймовірність того, що вітри будуть сильнішими.

Уранці в суботу було зафіксовано пориви вітру швидкістю до 112 км/г. Синоптики попереджають про загрозу підтоплень, відключення електроенергії і проблем з транспортним сполученням.

Попередження "жовтого" рівня про сильний вітер діють в Уельсі, на півдні і в центрі Англії. По всій Англії діють сім попереджень про можливі затоплення, стільки ж попереджень оприлюднено і в Уельсі.

На початку тижня троє людей загинули, а сотні тисяч людей - в основному в Ірландії - залишилися без електрики після того, як ураган "Офелія", знесилений до рівня шторму, вдарив Британські острови.

Напередодні ввечері сильний вітер і високі хвилі через новий шторм досягли західного узбережжя Ірландії.

Пориви вітру досягали швидкості 130 км/год, повідомляли ірландські синоптики, в деяких районах повідомили про підтоплення через підвищений рівень води в річці Шаннон.

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Ірландська влада випустила "оранжеве" попередження - друге за рівнем небезпеки - для семи ірландських графств і порадила автомобілістам бути уважними, оскільки дерева, ослаблені ще минулим штормом, можуть упасти.

Однак очікується, що пориви вітру будуть усе ж менш сильними, ніж під час "Офелії".

У графстві Корнволл були встановлені бар'єри від повені, щоб захистити прибережні міста. В Уельсі потяги і пороми скасовані, закриті дороги біля моря.

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Найсильніший порив вітру зафіксовано в Мамблсі, що на захід від Свонзі, - він склав 114 км/г.

Влада Уельсу заявила, що прибережні райони, швидше за все, будуть "на ці вихідні надзвичайно небезпечними", швидкість вітру може перевищувати 100 км/г.

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Міська рада Кередігіона, що в Уельсі, попередила мешканців про необхідність "триматися подалі" від набережних і "дотримуватися обережності" в низинах, де можливі затоплення.

Крім попереджень про затоплення, Агентство з охорони навколишнього середовища повідомило, що в 40 районах підтоплення теоретично можливі - більшість із них на заході і південному заході Англії.

Бар'єри для захисту від повеней були встановлені в декількох районах країни, проте Френк Ньюелл з Агентства із охорони навколишнього середовища каже, що шторм на морі буде слабшим, ніж прогнозували.

Залізничні компанії повідомили, що погода може вплинути на рух потягів, у деяких районах встановлено спеціальні обмеження швидкості.

Представник Агентства з охорони навколишнього середовища Бен Люкі закликав людей не робити селфі і не позувати для фотографій під час несприятливих погодних умов.

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"Ми закликаємо людей залишатися в безпечних місцях і попереджаємо, що не потрібно піддавати себе заявій небезпеці, роблячи "селфі під час шторму" або вирушаючи в поїздку на машині по затопленій території - навіть 30 сантиметрів достатньо, щоб зрушити ваш автомобіль", - заявив він.