На виборах у Чехії перед веде мільярдер Бабіш

Копирайт изображения AFP Image caption 63-річний Андрей Бабіш - другий найбагаший чех

На загальних виборах у Чехії, за попередніми результатами, перемагає партія мільярдера Андрея Бабіша.

63-річний пан Бабіш, другий найзаможніший громадянин Чехії, вів виборчу кампанію під популістстькими й антиєвропейськими гаслами.

Усі виборчі дільниці надіслали результати голосування, з яких випливає, що центристський рух ANO (Так) набрав майже 30% голосів, що втричі більше, ніж його найближчі суперники.

Правоцентристська Громадянська демократична партія і крайньо права SPD ("За свободу і пряму демократію") - на другому і третьому місці за результатами голосування: обидві політичні сили набрали трохи більше 10% кожна.

Тепер пан Бабіш - головний претендент на посаду наступного прем'єр-міністра Чехії.

Статки 63-річного політика оцінюються на суму $4 млрд. Він фігурував у кількох гучних скандалах: зокрема, йому висували звинувачення в шахрайстві і в тому, що в комуністичні часи він був агентом спецслужб.

Наразі незрозуміло, яким буде склад наступного чеського уряду.

Нинішні учасники урядової коаліції лівоцентристські Соціал-демократи (CSSD) втратили підтримку виборців і опинилися на шостому місці.

Як випливає з результатів голосування, зросла підтримка ультраправих і крайньо лівих. Ось як розподілилися голоси:

Ano (Так): 29,98%

"За свободу і пряму демократію"(SPD) : 10,81%

Громадянська демократична партія: 11,12%

Чеська партія піратів - Ceska piratska strana: 10,58%

Комуністична партія Чехії і Моравії (KSCM): 7,89%

Соціал-демократична партія (CSSD): 7,36%

Кореспондент ВВС у Празі Роб Кемерон каже, що особливу увагу привертає підтримка партії SPD, бо ця крайньо права партія хоче заборонити в Чеській Республіці іслам.

За словами нашого кореспондента, ліберальні і проєвропейські партії сильно послабили свої позиції.

Копирайт изображения AFP Image caption Колишній уже прем'єр Богуслав Соботка ( праворуч) мав складні стосунки з Андреєм Бабішом (ліворуч)

Лідер соціал-демократів Богуслав Соботка очолював коаліційний уряд, сформований спільно з партією Бабіша після дострокових виборів 2013 року.

Однак у травні пан Соботка подав заяву про відставку очолбваного ним уряду через незгоду з тодішнімміністром фінанчів Бабішем.