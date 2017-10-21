На виборах у Чехії перед веде мільярдер Бабіш
На загальних виборах у Чехії, за попередніми результатами, перемагає партія мільярдера Андрея Бабіша.
63-річний пан Бабіш, другий найзаможніший громадянин Чехії, вів виборчу кампанію під популістстькими й антиєвропейськими гаслами.
Усі виборчі дільниці надіслали результати голосування, з яких випливає, що центристський рух ANO (Так) набрав майже 30% голосів, що втричі більше, ніж його найближчі суперники.
Правоцентристська Громадянська демократична партія і крайньо права SPD ("За свободу і пряму демократію") - на другому і третьому місці за результатами голосування: обидві політичні сили набрали трохи більше 10% кожна.
Тепер пан Бабіш - головний претендент на посаду наступного прем'єр-міністра Чехії.
Статки 63-річного політика оцінюються на суму $4 млрд. Він фігурував у кількох гучних скандалах: зокрема, йому висували звинувачення в шахрайстві і в тому, що в комуністичні часи він був агентом спецслужб.
Наразі незрозуміло, яким буде склад наступного чеського уряду.
Нинішні учасники урядової коаліції лівоцентристські Соціал-демократи (CSSD) втратили підтримку виборців і опинилися на шостому місці.
Як випливає з результатів голосування, зросла підтримка ультраправих і крайньо лівих. Ось як розподілилися голоси:
- Ano (Так): 29,98%
- "За свободу і пряму демократію"(SPD) : 10,81%
- Громадянська демократична партія: 11,12%
- Чеська партія піратів - Ceska piratska strana: 10,58%
- Комуністична партія Чехії і Моравії (KSCM): 7,89%
- Соціал-демократична партія (CSSD): 7,36%
Кореспондент ВВС у Празі Роб Кемерон каже, що особливу увагу привертає підтримка партії SPD, бо ця крайньо права партія хоче заборонити в Чеській Республіці іслам.
За словами нашого кореспондента, ліберальні і проєвропейські партії сильно послабили свої позиції.
Лідер соціал-демократів Богуслав Соботка очолював коаліційний уряд, сформований спільно з партією Бабіша після дострокових виборів 2013 року.
Однак у травні пан Соботка подав заяву про відставку очолбваного ним уряду через незгоду з тодішнімміністром фінанчів Бабішем.