ДТП в Харкові: статус водія Touareg може змінитися

Копирайт изображения UNIAN Image caption Внаслідок ДТП п'ять людей загинули, ще шість отримали травми

Статус водія Volkswagen Touareg, що проходить як свідок у справі про резонансне ДТП у Харкові, можуть змінити. Про це заявив керівник Нацполіції у Харківській області Олег Бех.

За його словами, досі тривають експертизи, за результатами яких можна буде зробити висновки щодо ролі кожного з учасників аварії.

"Це стосується також другого водія в ДТП, який був за кермом Volkswagen, роль якого у виникненні надзвичайної події на дорозі зараз також вивчається слідством. Я не виключаю, що після отримання усіх необхідних даних його статус у кримінальному процесі буде змінено", - зазначив пан Бех.

Він додав, що розслідування ДТП у Харкові проводитимуть "прозоро та об'єктивно", результати обіцяють за 10 днів.

В Нацполіції повідомили, що чекають відповіді з "державних органів" щодо інформації, що водій Touareg працює в СБУ.

За кермом позашляховика Lexus RX350, який збив 11 людей у центрі Харкова була 20-річна студентка Олена Зайцева.

П'ятеро загинули на місці, шестеро пішоходів - в лікарні з серйозними травмами. Троє з пацієнтів - у медикаментозній комі.

Серед потерпілих - 30-річна вагітна харків'янка Жанна Власенко. У жінки - складна травма голови, лікарі занурили її в медикаментозний сон.

У п'ятницю Олену Зайцеву, підозрювану у вчиненні резонансної ДТП у Харкові, взяли під варту на 60 діб без права внесення застави - таким є рішення суду у Харкові.

На цьому наполягало обвинувачення. Адвокатка підозрюваної Юлія Козир просила про цілодобовий домашній арешт.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Олена Зайцева постійно плакала у залі суду

Захист пані Зайцевої під час судового розгляду в п'ятницю заявив, що наразі немає об'єктивних даних щодо того, хто винний у трагедії.

Адвокат наполягає на "очевидних порушеннях правил дорожнього руху" водієм авто Volkswagen Touareg, яке вибило Lexus Олени Зайцевої по діагоналі на тротуар, де чекали зеленого світла пішоходи.

За словами поліції, Volkswagen також міг порушити правила, почавши рух передчасно, не переконавшись, що перехрестя звільнили інші учасники руху.

Захисниця вважає, що єдиним документом, який може підтвердити, хто з двох водіїв винен у загибелі людей, є висновок судової автотехнічної експертизи.

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Процесуальний керівник у справі, керівник відділу прокуратури області Максим Блохін під час засідання повідомив, що у крові Олени Зайцевої виявили опіати.

При цьому зміст підозри на основі нових даних Зайцевій не змінювали.

Що відомо про водійку Lexus

Про Олену Зайцеву відомо, що вона навчається на третьому курсі Харківського університету імені Каразіна, що автомобіль Lexus належить не їй, а її вітчиму, і що за два роки за кермом вона неодноразово порушувала правила дорожнього руху.

"Вона шість разів притягалася до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Це були адміністративні протоколи за різні правопорушення, різної тяжкості. За них судами було накладено штрафи", - повідомила прес-секретар прокурора Харківської області Віта Дубовик.