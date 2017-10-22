Тайфун вирує в Японії, де тривають парламентські вибори

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Тайфун Лан досягнув деяких частин Японії, поки в країні триває голосування на виборах у нижню палату парламенту.

Тайфун має четверту категорію, і приносить до країни сильний вітер та дощі на півдні. Це призвело до скасування польотів та порушень розпорядку залізничних перевезень.

Японська метеорологічна агенція повідомляє, що тайфун досягне Токіо у понеділок вранці.

Прем'єр-міністр Сіндзо Абе сказав, що вибори відбуваються на тлі загрози з боку Північної Кореї. Це відсунуло на другий план критику прем'єра щодо корупції.

Його рейтинг нещодавно зріс після літнього падіння.

Пан Абе сподівається, що його партія виграє дві третини голосів, що дозволить йому вносити конституційні зміни. Зокрема, він хоче перетворити сили самооборони Японії в національну армію. Таке рішення можуть ухвалити вперше після Другої світової війни.

Під час розмови з BBC, один оглядач назвав голосування за "Ліберально-демократичну партію" пана Абе як таку, що "немає альтернативи".

Копирайт изображения Reuters Image caption Прем'єр Японії Сіндзо Абе повернув свій високий рейтинг

Прем'єр Японії Сіндзо Абе оголосив про проведення виборів на рік раніше і про розпуск парламенту у вересні

Він заявив, що прагне нового мандату довіри, щоби подолати "національну кризу" на фоні зростання загроз з боку Північної Кореї.

Чому відбуваються вибори?

Аналітики вважають, що позачергові вибори - це спосіб пана Абе скористатися відновленим рейтингом та використати чинну слабкість опозиції.

Ряд скандалів і непопулярна політика боляче вдарила по рейтингу прем'єра в останні місяці.

У липні його рейтинг впав до менш, ніж 30%, але потім відновився до понад 50% у вересні.

Він заперечує звинувачення у корупції, і в понеділок заявив, що розпуск парламенту не був спробою уникнути цих звинувачень.

Пан Абе також намагається проштовхнути суперечливі зміни у післявоєнній оборонній політиці Японії. Він закликає до офіційного визнання військових у конституції.

Післявоєнна конституція Японії серйозно обмежує діяльність військових, щодо них не використовують слово "армія". Збройні сили Японії називають Силами самооборони. Керує ними прем'єр.