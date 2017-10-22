Київщина: під час бійки загинув чоловік

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У Броварах на вулиці Незалежності в результаті бійки загинув чоловік. Про це повідомляє поліція Київської області.

Як повідомляє прес-служба відомства, під час бійки загиблий отримав декілька колото-різаних ран, одна з яких - у область серця.

Причину смерті чоловіка має встановити судово-медична експертиза.

За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження. Співробітники поліції розшукують людей, причетних до скоєного злочину.

За інформацією "Київ. Оперативний", загиблим виявився учасник бойових дій, боєць 11 батальйону Київська Русь, голова ГО "Рідний край" Руслан Яцюк.