Копирайт изображения AFP/Getty Image caption Карлос Пучдемон звинуватив іспанську владу у відмові від діалогу з Каталонією

Каталонський лідер Карлес Пучдемон заявив, що Каталонія не прийме планів Мадриду, який напередодні вирішив увести в дію 155-ту статтю Конституції і встановити прям у регіоні.

Президент Каталонії назвав ці плани найгіршим нападом на каталонські інституції з часів диктатури генерала Франко 1939-1975 років, за якої автономія регіонів була скасована.

Пучдемон також звинуватив іспанську владу у діяльності всупереч демократичній волі каталонців і відмові від діалогу.

У своєму телезверненні, виголошеному англійською мовою, він звернувся до ЄС зі словами про те, що основоположні європейські цінності "опинилися під загрозою" у Каталонії.

Напередодні прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой заявив, що Мадрид вводить у дію 155-ту статтю Конституції Іспанії, щоб "відновити законність". За його словами, уряд і парламент Каталонії будуть розпущені, і в провінції протягом шести місяців будуть проведені дострокові вибори.

Що таке 155-а стаття Конституції Іспанії?

Стаття 155 Конституції Іспанії дозволяє національному уряду вводити пряме правління в автономних регіонах Іспанії (тобто підпорядковувати їх безпосередньо уряду в Мадриді) в разі кризи. Досі ця стаття ще жодного разу не застосовувалася.

У ній сказано, що, якщо дії уряду регіону "створюють серйозну загрозу загальним інтересам Іспанії", Мадрид може "вжити необхідних заходів, щоби змусити регіональні органи дотримуватися цих інтересів".

Каталонія досі мала в Іспанії значну автономію, включаючи власні поліцію, департаменти освіти й охорони здоров'я.

При цьому 155-а стаття не дає іспанському уряду права повністю скасувати автономний статус регіону.

Ці заходи ще має затвердити Сенат - верхня палата парламенту Іспанії, де представлені всі регіони.

Криза в країні розвивається від часу забороненого центральною владою і визнаного незаконним Конституційним судом референдуму про незалежність Каталонії 1 жовтня.

90% каталонців - з тих 43% населення провінції, які прийшли на виборчі дільниці - проголосували за незалежність від Іспанії. Більшість противників відокремлення бойкотували голосування.

Пучдемон та інші каталонські лідери підписали декларацію про незалежність, але відразу ж припинили її дію, щоби почати переговори з центральною владою.

Мадрид, проте, наполягав, щоб Пучдемон чітко роз'яснив позицію Каталонії - оголошена незалежність чи ні.