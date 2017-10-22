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Два найзаможніші північні регіоні Італії - Ломбардія і Венето - проводять у неділю референдуми щодо розширення автономії.

Ломбардія - столицею якої є Мілан - і Венето довкола Венеції разом відповідальні за 30% національного багатства.

Губернатори обох регіонів входять до анти-іммігрантської "Ліги Півночі", яка наполягає, що багатша північ країни "утримує" бідніший південь.

У обох регіонах очікується перемога прихильників розширення автономії, проте результати референдумів не є обов'язковими до виконання.

Центральна влада країни у Римі заявила, що в голосуваннях немає жодної потреби, хоч їх проводять у відповідності до італійської конституції.

Ситуація у Італії контрастує із кризою, що наразі розгортається в Іспанії, де найбагатший регіон - Каталонія - провів, попри заборону конституційним судом країни, референдум про незалежність 1 жовтня. У відповідь центральна влада Іспанії в Мадриді заявила про наміри встановити у регіоні пряме правління.

"Не на Сицилії"

Президент Ломбардії Роберто Мароні від початку протиставляв місцеве голосування референдуму в Каталонії. "Ми не Каталонія", - заявив він агенції Reuters у Мілані.

"Ми залишаємося у складі італійської держави із більшою автономією, тоді як Каталонія хоче стати 29-ю країною Європейського Союзу. Ми - ні. Не зараз", - заявив він.

Копирайт изображения Reuters Image caption Президент Ломбардії Роберто Мароні

Одне із найбільших нарікань регіону полягає в тому, що із Ломбардії до Рима надходить більше податків, ніж вона отримує назад із державної казни, тож регіон хоче скоротити свій вклад у державний бюджет майже вполовину.

За словами пана Мароні, Ломбардія щороку платить на 54 млрд євро більше, ніж отримує від Рима, тоді як у Венето ця цифра складає 15,5 млрд євро.

"Наші податки мають витрачатися тут, а не на Сицилії", - заявив 84-річний житель Венеції Джузеппе Колонна у коментарі Reuters.

Водночас критики референдумів називають їх трюком, спрямованим на посилення позицій крайньо правої "Ліги Півночі" напередодні загальних виборів, запланованих на наступний рік.

Критики вказують, що на обидва референдуми витратили сотні мільйонів євро, тоді як усі регіони й так мають конституційне право напряму проводити переговори із Римом.

"Щойно ви відкриєте питання того, скільки платять північні регіони, очікуйте відповіді і від південної Італії", - прокоментував ситуацію професор історії в університеті Луїс-Гвідо Карлі у Римі Джованні Орсіна.