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Жителі найбагатших регіонів Італії - Ломбардії та Венето - проголосували на символічному референдумі за розширення автономії, стверджують з посиланням на попередні результати лідери обох північних областей.

Результати референдуму не мають юридично зобов'язуючої сили для центрального уряду в Римі.

У Ломбардії явка склала 40%, у Венето - 57%. За словами місцевих влад, понад 90% прибічників висловилися за велику автономію.

Ломбардія, куди входить фінансова столиця Італії - Мілан, і регіон Венето навколо Венеції - економічно найуспішніші регіони країни. Їхня частка у ВВП Італії становить 30%.

Копирайт изображения AFP Image caption Частка Ломбардії та Венето у ВВП Італії становить 30%

Одна з головних претензій регіонів у тому, що вони платять Рим унабагато більші податки, ніж отримують з бюджету. Як наслідок, вони хочуть скоротити свої виплати Риму щонайменше вдвічі.

Ломбардія в рік віддає на 54 мільярди євро більше, ніж отримує, а Венето - на 15,5 мільярда євро.

Губернатори обох регіонів входять до анти-іммігрантської "Ліги Півночі", яка наполягає, що багатша північ країни "утримує" бідніший південь.

Центральна влада країни у Римі заявила, що в голосуваннях немає жодної потреби, хоч їх проводять у відповідності до італійської конституції.

Ситуація в Італії контрастує із кризою, що наразі розгортається в Іспанії, де найбагатший регіон - Каталонія - 1 жовтня провів, попри заборону конституційним судом країни, референдум про незалежність. У відповідь центральна влада Іспанії в Мадриді заявила про наміри встановити у регіоні пряме правління.

"Не на Сицилії"

Президент Ломбардії Роберто Мароні від початку протиставляв місцеве голосування референдуму в Каталонії. "Ми не Каталонія", - заявив він агенції Reuters у Мілані.

"Ми залишаємося у складі італійської держави із більшою автономією, тоді як Каталонія хоче стати 29-ю країною Європейського Союзу. Ми - ні. Не зараз", - заявив він.

Копирайт изображения Reuters Image caption Президент Ломбардії Роберто Мароні

Одне із найбільших нарікань регіону полягає в тому, що із Ломбардії до Рима надходить більше податків, ніж вона отримує назад із державної казни, тож регіон хоче скоротити свій вклад у державний бюджет майже вполовину.

"Наші податки мають витрачатися тут, а не на Сицилії", - заявив 84-річний житель Венеції Джузеппе Колонна у коментарі Reuters.

Водночас критики референдумів називають їх трюком, спрямованим на посилення позицій крайньо правої "Ліги Півночі" напередодні загальних виборів, запланованих на наступний рік.

Вказують також, що на обидва референдуми витратили сотні мільйонів євро, тоді як усі регіони й так мають конституційне право напряму проводити переговори із Римом.

"Щойно ви піднімете питання того, скільки платять північні регіони, очікуйте відповіді і від південної Італії", - прокоментував ситуацію професор історії в університеті Луїс-Гвідо Карлі у Римі Джованні Орсіна.