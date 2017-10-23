Японський прем'єр обіцяє дати раду Північній Кореї

Копирайт изображения Reuters Image caption Сіндзо Абе оголосив дострокові вибори до парламенту у вересні

Японський прем'єр Сіндзо Абе пообіцяв дати раду Північній Кореї після того, як екзит-поли засвідчили його перемогу на виборах у неділю.

Сіндзо Абе оголосив дострокові вибори для розширення мандату, аби протистояти "кризі", в якій опинилася Японія, у тому числі погрозам з боку Пхеньяну.

Місцеві медіа передають, що правляча коаліція голови уряду зберегла свою більшість - дві третини голосів - у парламенті.

Це відкриває прем'єру шлях до зміни повоєнної пацифістської конституції Японії.

Виступаючи на прес-конференції в Токіо, пан Абе заявив, що перемога його коаліції засвідчує довіру від громади, тож "ми продемонструємо контрзаходи проти загрози Північної Кореї сповна".

Він сказав, що обговорить ці заходи з президентом США Дональдом Трампом, який відвідає Японію наступного місяця, а також з іншими світовими державами, зокрема Росією та Китаєм.

Політик також пообіцяв "сильніший тиск" на КНДР, додавши: "Я пересвідчуся, що японський народ у безпеці, і захищатиму нашу націю".

Раніше прем'єр закликав до офіційного формування збройних сил країни. Це викликає багато суперечок, однак, на думку японського лідера, є необхідним для посилення захисту Японії.

Наразі роль збройних сил країни виконують Сили Самооборони, засновані у 1954 році, хоча відповідного юридичного статусу вони не мають.

Копирайт изображения Reuters Image caption Перемогу політсилі прем'єра, зокрема, забезпечила загроза з боку Північної Кореї і хаос всередині опозиційних партій

На думку кореспондента ВВС у Токіо Руперта Вінгфілда-Хейса, своєю перемогою Сіндзо Абе повинен частково завдячувати діям Пхеньяна.

Лише два місяці тому його популярність ішла на спад, оскільки він опинився у центрі неприємних політичних скандалів.

Пізніше Північна Корея запустила дві ракети над японським островом Хоккайдо, що допомогло прем'єру швидко відновити позиції.

Перемога на виборах також підвищує шанси Сіндзо Абе втретє на три роки очолити Ліберально-демократичну партію Японії. Голосування має відбутися наступної осені.

У такому випадку він стане людиною, що найдовше править Японією у кріслі прем'єра.

Сіндзо Абе очолив японський уряд у 2012-му.